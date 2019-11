În încercarea de prinde un bărbat care se sechestrase în mașină și făcea manevre periculoase în propria curte, polițiștii și jandarmii din Făgăraș au trecut prin momente demne de un film. Veniți la un incendiu cu forțele ISU, polițiștii au decoperit că proprietarul casei s-a baricadat în mașină și încearcă să scape din curte. În momentul în care au încercat să îl oprească acesta a început o serie de manevre de intimidare a polițiștilor care erau pe jos.

Polițiștii au chemat jandarmii care au început să tragă focuri de avertizare înspre mașină, dar nici acest lucru nu l-a oprit pe bărbatul urmărit prin curte. Forțele de ordine au construit un baraj de lemn pentru a-l împiedica pe șoferul scăpat de sub control să iasă la stradă, dar acesta a spart gardul și a trecut razant pe lângă polițiștii și trecătorii care erau adunați în fața casei lui. Într-un final, pentru că avea roțile dezumflate, acesta a fost prins în apropierea unei benzinării din Făgăraș.

Bărbatul a fost internat la psihiatrie, dar nu este pentru prima dată când face un astfel de gest. Bărbatul a fugit în străinătate după ce a încercat să atenteze la viața unor cetățeni, iar acum se întorsese să-și incendieze casa.

