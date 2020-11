Acțiune în forță a procurorilor DIICOT: Traficanţi de droguri, prinşi în România în timp ce negociau transportul unor mari cantităţi de cocaină

Acțiune în forță a forțelor de ordine din România împotriva traficanților de droguri. Doi cetăţeni neozeelandezi au fost prinşi de procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară în timp ce negociau cu un grup de traficanţi români transportul unor mari cantităţi de cocaină provenite din SUA şi având ca destinaţie Noua Zeelandă şi ţări din UE, inclusiv România.

Liderii grupării, aflaţi în detenţie pe teritoriul Noii Zeelande, au negociat, prin intermediari, cumpărarea unor cantităţi de cocaină şi metamfetamină în beneficiul uneia dintre grupări, negocierile şi tranzacţiile având loc pe teritoriul României.

În cadrul negocierilor desfăşurate, reprezentanţii români ai grupării le-au solicitat şi ei o cantitate de droguri furnizorilor şi au discutat despre posibilitatea asasinării unui membru al unei grupări rivale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.