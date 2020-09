Activiști de mediu, agresați de hoții de lemne. Poliția a reținut doar doi suspecți. Daniel Bodnar: „Ei se simt încurajați să continue, pentru că autoritățile nu aplică legea foarte drastic” (VIDEO)

Poliția a operat primele rețineri în cazul agresării activiștilor de mediu Daniel Bodnar și Iulian Ureche. Gheorghe Marin Rîpanu și Samuel Ion Băcilă au ajuns în arestul IPJ Suceava, ei fiind cercetați penal pentru lovire, amenințare și distrugere. Incidentul violent s-a petrecut în fața Atelierului de Împletituri al Direcției Silvice Suceava, după ce poliția a fost sesizată despre un transport suspect de bușteni. Agresiunea s-a petrecut de față cu agenții. De altfel, și ei au fost împinși și îmbrânciți. Daniel Bodnar și-a exprimat speranța că Justiția va face dreptate, chiar dacă admite că hoții de lemne sunt încurajați de autoritățile care „nu aplică legea foarte drastic”.

Gheorghe Marin Rîpanu și Samuel Ion Băcilă au fost reținuți de polițiștii din Suceava pentru că i-ar fi agresat pe activiștii de mediu Daniel Bodnar și Iulian Ureche.

Totul s-a petrecut în Marginea, după ce oamenii din zonă au sesizat un transport suspect de bușteni. Daniel Bodnar și Iulian Ureche au ajuns la Atelierul de Împletituri al Direcției Silvice Suceava pentru a asista la inventarierea materialului lemnos. Ei au fost agresați de circa 15 persoane din Voievodeasa, Sucevița, chiar de față cu polițiștii. De altfel, și agenții au fost împinși și îmbrânciți.

După inventarierea transportului de lemn, polițiștii au constatat mai multe nereguli privind cantitatea totală și numărul de piese trecute în avizul de însoțire. Amenda a fost de doar 5.000 de lei. La rândul lor, ispectorii ISCTR Suceava au aplicat o amendă de 2.800 de lei șoferului, pentru depășirea lungimii încărcăturii, și o amendă de 6.000 de lei pentru refuzul cântarului, precizează stirisuceava.net.

Gheorghe Marin Rîpanu și Samuel Ion Băcilă sunt cercetați penal pentru lovire, amenințare și distrugere.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.De acum e mai SIMPLU să CÂŞTIGI la LOTO 6 din 49! SCHIMBAREA aşteptată de TOȚI ROMÂNII tocmai a fost făcută