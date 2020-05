Activistul de mediu Tiberiu Boşutar, atacat cu topoare de un consilier al Gărzii Forestiere Suceava (VIDEO)

Un nou scandal vizează exploatările de masă lemnoasă. La doar câteva zile după ce proiectul „DNA-ul Pădurilor" a fost adoptat de Camera Deputaților, un cunoscut activist de mediu a fost atacat cu topoare în județul Suceava. Tiberiu Bosutar se îndrepta, duminică, împreună cu alte trei persoane, spre Broșteni pentru a filma și documenta mai multe ilegalități care ar fi fost săvârșite în pădurile din zona. La un moment dat, mașinile acestora au fost blocate de un consilier al Gărzii Forestiere Suceava și de fiul acestuia, care i-au atacat cu topoare.

Maşina activistului de mediu Tiberiu Boşutar a fost distrusă

Conform afirmațiilor făcute de Tiberiu Boșutar, președintele Asociației Moldovița, în transmisiunile video live făcute pe Facebook, el și prietenii săi au fost atacați, duminică seara, de către Mugurel Nacu, consilier în cadrul Gărzii Forestiere Suceava, și de fiul acestuia, Ionel Nacu, patronul SC Fenster Dor SRL Stulpicani.



"Pentru prima data in viata, am fost cat pe ce sa-mi pierd chiar viata. Am fost atacati cu topoare. Uitati masina faramata cu topor. Culmea, cine ne-a atacat? Nacu Mugurel si cu fiul lui, pe drumul public. Inspectorul de la Garda Forestiera Suceava ne-a atacat si ne-a distrus masina (...) Tocmai cei care trebuiau sa apere padurea tarii ne omoara", afirma activistul in filmarea de pe Facebook.

Activist de mediu, atacat cu topoare de un consilier al Gărzii Forestiere Suceava

Tăieri ilegale de pădure pe o suprafață administrată de familia lui Mihai Mugurel Nacu, angajat al Gărzii Forestiere Suceava



În urmă cu două săptămâni, Boșutar a scris pe blogul său, legeacodrului.ro, un material în care a arătat pe proprietarul unei suprafeţe de pădure de pe raza localităţii Dârmoxa a oraşului Broşteni din judeţul Suceava a tăiat aproximativ 100 de copaci, fără să-i marcheze. Boşutar a arătat că ciotele copacilor erau nemarcate în pădure şi a cerut autorităţilor în mod public să facă verificări.

Duminică, 17 mai, activistul de mediu s-a dus în pădure ca să vadă dacă autorităţile au luat măsuri, în urma neregulilor semnalate.

“În zona se poate ajunge fără a intra în fond forestier. Când am ajuns la Dârmoxa, ne-am rătăcit şi când ne-am întors, am dat nas în nas cu vreo 15 pădurari, care ne urmăreau din spate. Toţi aveau cagule în vârful capului. Am reuşit să aplanez situaţia şi ne-am întors. Mai eram cu un alt activist de mediu din zona Suceviţa, Tiberiu Vatamaniuc. El a împrumutat de la cineva maşina. Pe drum el a spus că nu crede că un angajat de la Garda Forestieră poate să aibă gater. În drumul nostru spre casă am trecut prin zona gaterului ca să-i arăt stivele de lemne a lui Nacu. Sunt sigur că tot drumul am fost urmăriţi”, a declarat Tiberiu Boşutar pentru Adevărul.

Cum s-a produs atacul

El a mai spus că atunci când a trecut prin faţa unităţii de procesare, Ionel Nacu, administrator de gater, ar fi ieşit din curte la volanul unei maşini de teren, rupând efectiv porţile şi blocând drumul.

„Prin partea stângă a mea, venea o altă maşină cu o viteză foarte mare, a ocolit maşina de teren a lui Ionel Nacu şi m-a izbit. L-am văzut pe Nacu Mihai Mugurel ieşind din maşina mică. L-am văzut pe Nacu Ionel venind cu toporul spre mine. Am pornit maşina şi am accelerat. Nacu Ionel a vrut să mă lovească cu toporul în zona capului”, a arătat Tiberiu Boşutar. Atacatorul a dat cu toporul în autoturism.



Garda Forestieră Suceava neagă incidentul

În același timp, Garda Forestieră Suceava a transmis un comunicat de presă în care arată că inginerul Mihai Mugurel Nacu a precizat că nu a avut niciun contact direct cu Tiberiu Boşutar în data de 17 mai.

„În ceea ce priveşte distrugerea maşinii aparţinând Asociaţiei Moldoviţa, angajatul Gărzii Forestiere Suceava declară că în data de 17.05.2020 nu a fost implicat în niciun incident auto. Întrucât în cauză se efectuează cercetări de către organele abilitate, nu suntem în măsură a furniza alte date”, a transmis Garda Forestieră Suceava.





Proiectul „DNA-ul Pădurilor" a fost adoptat de Camera Deputaților



Camera Deputatilor a votat, pe 13 mai, pentru infiintarea Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Mediu (DNA-ul padurilor).

„DNA-ului Pădurilor" este o instituție pe modelul DIICOT și DNA, care să activeze la nivel național și să combată infracțiunile împotriva mediului înconjurător.