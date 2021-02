Activitatea restaurantelor și a cafenelelor la interior, suspendată pentru 14 zile în 17 localități din Ilfov (VIDEO)

Activitatea la interior a restaurantelor și cafenelelor din 17 localități ale județului Ilfov este suspendată pentru o perioadă de 14 zile, începând de sâmbătă, ca urmare a faptului că incidența cazurilor de infecție cu SARS-CoV-2 a depășit din nou pragul de 3 la mia de locuitori, potrivit B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.