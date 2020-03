Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Afarat, a anunțat, miercuri, restricționarea activităților culturale, științifice, religioase, sportive și de divertisment în spații închise cu participarea a peste 100 de persoane, până la 31 martie.

”Restricționarea activităților culturale, științifice, religioase, sportive și de divertisment în spații închise cu participarea a peste 100 de persoane, până la 31 martie, cu posibilitatea de prelungire. Asta înseamnă teatre, săli de cinema, orice altă activitate care se desfășoară într-un spațiu închis până la 100 de persoane. Dacă sunt activități care se pot desfășura în aer liber, cum sunt unele activități religioase, unde nu trebuie neapărat să intre toată lumea în lăcașul de cult și poate o parte să urmărească slujba prin difuzoare, acest lucru se poate face, dar în interior trebuie să fie maximum 100 de persoane în spațiul închis”, a anunțat Raed Arafat.

Șeful DSU a anunțat și sistarea activității cu public pentru muzee, până la 31 martie, cu posibilitatea de prelungire.

De asemenea, se recomandă suspendarea activității didactice din învățământul superior până la 31 martie, cu posibilitea de prelungire și utilizarea unor metode didactice alternative, învățâmnt online.

”Aici s-a ridicat problema căminelor. Rămâne la latitudinea universităților de a găsi soluții, eventual de a reduce numărul studenților. Eventual, studenții care nu lucrează să plece acasă, iar cei care lucrează să rămână în cămine”, a precizat șeful DSU.

”La nevoie, structurile de Poliție și Jandarmerie asigură măsurile necesare, precum fluidizarea circulației auto legată de gestionarea coronavirus”, a mai anunțat Raed Arafat.

