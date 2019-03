Actorii sprijină protestele magistraților. Vor purta banderole albe până la abrogarea OUG 7. Marius Manole: Să le arătăm astfel guvernanţilor că nu suntem un popor uşor de umilit (VIDEO)

Protestele magistraților față de OUG 7 prin care au fost modificare legile justiției, au ecorui și în rândul actorilor de la Teatrul Național. Marius Manole a publicat un mesaj video prin care face apel la colegii săi să se solidarizeze cu protestele judecătorilor și procurorilor.

Manole anunță și că, înaintea spectacolului ”Revizorul”, care va avea loc duminică seară, actorii îi vor aștepta pe spectatori în fața teatrului, purtând la mâini banderole albe, la care nu vor renunța până când Ordonanța 7 nu va fi abrogată.

"Acea banderolă albă înseamnă pentru noi libertate de expresie, înseamnă că suntem alături de magistraţii noștri minunați care au avut curaj şi au ieşit în stradă, înseamnă că susţinem statul de drept. (...) Îndemn toţi colegii din teatrele din România să iasă duminică, 3 martie, chiar dacă au, chiar dacă nu au spectacol, şi să le arătăm astfel guvernanţilor că nu cedăm, că nu suntem un popor uşor de umilit şi de îngenuncheat şi că încă sunt oameni care luptă pentru libertate. Hai, România!", a spus Marius Manole.

Între timp, judecătorii și procurorii de la zeci de instanțe și parchete din țară protestează față de modificările la legile justiției. În aceste instituții s-a luat decizia suspendării activității judiciare, a activității cu publicul sau magistrații participă zilnic la manifestații în fața instanțelor.

