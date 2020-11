Actorul Denis Ștefan a fost testat pozitiv pentru Covid-19. “Încercăm să rămânem optimiști”

Actorul Denis Ștefan a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Anunțul a fost făcut de soția sa.

Acesta se află în izolare la domiciliu alături de soția lui, al cărei test a ieșit negativ. Actorul din telenovela ''Inimă de țigan'' s-a testat, după ce a prezentat simptome specifice infecției cu Covid-19.

„Bună tuturor! Voiam să aflați de la noi. Denis a fost testat pozitiv COVID 19. La primele simptome pe care le-a avut: febra, frisoane și dureri musculare am mers amândoi să ne testăm. Testul meu a iesit negativ, iar al lui pozitiv. Ne-am izolat la domiciliu și urmăm sfaturile medicului de familie. Ne simțim bine și încercăm să rămânem optimiști! Sănătate tuturor! Purtați masca și aveți grijă de voi!'', a spus soția acestuia pe o rețea de socializare.

Actorul a spus că este important ca oamenii să respecte măsurile impuse de pandemie.

„Pe scurt , am fost testat pozitiv pentru covid-19. Suntem acasă, izolați, îmi iau medicamentele , am avut febră, dar acum sunt bine. Pentru conspirationiști, am pus și buletinul de analiza? Să ne protejăm, fără panică, dar aveți grijă de voi'’, este mesajul transmis de Denis Ștefan.

Denis Ștefan este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România. Acesta a jucat în telenovela „Inima de țigan”. Este căsătorit, din 2013, cu Cristina Zegan.