Actorul Florin Petrescu, alias „Axinte” de la Vacanța Mare, la DNA: 'Am calitatea de INCULPAT'

Actorul Florin Petrescu, alias „Axinte” de la Vacanța Mare, s-a prezentat, miercuri, la Direcția Națională Anticorupție (DNA). Petrescu a fost audiat de procurori într-un dosar de corupție.

Potrivit DNA, actorul ar fi luat mită de la fostul manger al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, pentru a interveni pe lângă Dan Diaconescu, pentru ca cel din urmă să nu denigreze activitatea unităţii sanitare.

La ieșire, "Axinte" a spus că are calitatea de inculpat, în timp ce Dan Diaconescu și fostul manager al spitalului Malaxa, Florin Secureanu, au calitatea de martori.

”Axinte” a fost denunţat de Secureanu. Medicul le-a povestit anchetatorilor că actorul ar fi pretins şi primit 5000 de euro pentru un aşa zis contract de publicitate cu OTV.

"M-am dus la Dan Diaconescu şi a zis dacă vrea să ne ajute (n.r managerul spitalului Malaxa, Florin Secureanu), să sponsorizeze OTV. Şi i-am pus în legătură, nu ştiu cu cât a sponsorizat, ei au vorbit. S-a întâmplat acum opt ani. Este al 14-lea procuror care schimbă dosarul", a declarat Axinte.

Banii ar fi rămas însă în buzunarele comediantului, pretinde avocatul lui Dan Diaconescu.

"Eu nu am luat nimic. Am zis doar sa il ajut si i-am spus lui Dan Diaconescu: “mai, nu mai vorbi in emisiuni despre spital, ca cine stie cum ai nevoie de spital. Cine vrea sa ajute pe cineva ajunge la DNA”, mai spunea Florin Petrescu în urmă cu patru ani, când era citat la DNA.