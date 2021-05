Actorul Mihai Călin: Nici eu, nici soția mea n-am făcut vaccinul pentru că a fost cool, ci pentru că am ascultat toți specialiștii, din martie anul trecut, și de abia am așteptat vaccinul (VIDEO)

Actorul Mihai Călin a vorbit, duminică seară, în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, despre campania de vaccinare anti-COVID-19, precizând că el a ales să se vaccineze nu pentru că ”a fost cool”, ci pentru că a ascultat opiniile specialiștilor.

„În marile orașe e ok și e bine să se mențină trendul. Problema este în orașele mici și, probabil, așa cum spuneau mai mulți specialiști în medicină și politicieni chiar, probabil că ar trebui să fie mult mai multe eforturi făcute din toate părțile. Cineva făcea, la un moment dat, o asociere cu alegerile și e bine ca oamenii să se gândească puțin la chestia asta. Atunci când ai ceva de câștigat, cumva, nu vorbesc în sens periorativ – partidele luptă pentru a câștiga în județe, la alegerile locale, parlamentare și atunci fac tot posibilul să-și activeze nu numai oamenii de partid. Cred că asta trebuie făcut și aici”, a spus Mihai Călin.

