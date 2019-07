Actrița Irena Boclincă: "Sunt actori angajați în teatru care nu fac nimic și nici nu joacă și au și pensie" (VIDEO)

EXCLUSIV ONLINE // Actrița Irena Boclincă, cea care a parodiat-o, în show-urile sale, pe premierul Viorica Dăncilă, câștigând astfel emisiunea iUmor, a povestit pentru B1.ro care este condiția actorului român în 2019, cum este văzut acesta de societate și cum vede el societatea românească.

Aceasta a explicat și situația actuală cu care se confruntă instituțiile din zona artistică, după ce Ministerul Culturii a tăiat 2 milioane de lei de la buget, determinând un val de concedieri în rândul tehnicienilor de la TNB.

„Sunt actori angajați în teatru care nu fac nimic și nici nu joacă și au și pensie. Și sunt tineri care sunt prin contract și pe ei de fapt se ține teatrul. Nu poți ține un spectacol doar cu 2-3 actori și mai ales fără tehnicieni, cei care țin spectacolul în picioare”, a declarat aceasta.

