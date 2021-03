Actrița Maia Morgenstern a primit un mesaj de amenințare cu moartea semnat „din partea AUR”/ George Simion: AUR a luat act cu stupefacție de atacul degradant, antisemit și suburban. Cerem organelor abilitate să se sesizeze

Actrița Maia Morgenstern a publicat sâmbătă pe pagina sa de Facebook, un mesaj prin care este amenințată cu moartea, mesaj care a fost trimis pe adresele oficiale ale Teatrului Evreiesc de Stat de un anume „Anderei Illarie” și semnat „din partea partidului AUR”. Co-președintele AUR, George Simion, a transmis ulterior un comunicat de presă, prin care condamnă mesajul transmis marii actrițe și precizează că ”cetățeanul numit Andrei Illarie NU este membru AUR”.

Mesaj de amenințare cu moartea, semnat ”din partea partidului AUR”, adresat Maiei Morgenstern

”Iată ce primesc de sărbătoare de Pesach. Cu ocazia Zilei Teatrului”, a scris Maia Morgenstern alături de capturi foto ale mesajului de o violență extremă.

Actrița Maia Morgenstern a primit un mesaj de amenințare cu moartea semnat „din partea AUR”

Reacția copreședintelui AUR George Simion

Într-un comuniat de presă, liderul AUR, George Simion afirmă că membrii formațiunii sunt „consternați în fața acestei intoxicări pe care o considerăm incalificabilă".

„Alianța pentru Unirea Românilor a luat act cu stupefacție de atacul degradant, antisemit și suburban la adresa doamnei Maia Morgenstern, un artist emerit și îndrăgit de românii de pretutindeni, promotor neobosit al culturii evreiești în România, o cultură care face parte din fibra culturală a poporului român. Suntem consternați în fața acestei intoxicări pe care o considerăm incalificabilă! Este de domeniul evidenței că acest incident trist, survenit în chip programatic cu ocazia Paștelui evreiesc, este o intoxicare care trebuie pedepsită în cel mai aspru mod.

Dorim să informăm opinia publică din România că cetățeanul numit Andrei Illarie NU este membru al Alianței pentru Unirea Românilor. Cerem organelor abilitate să se sesizeze, să identifice, să ancheteze și să pedepsească făptașul cu celeritate. Sunem alături, cu spiritul treaz și inima vrednică, de doamna Maia Morgenstern și de întreaga comunitate evreiască din România care acum sărbătorește Paștele, marea sărbătoare a eliberării din robie a poporurului evreu. Sus să avem inimile!”, se arată în comunicatul transmis de George Simion.

În urmă cu câteva zile, Maia Morgenstern, a povestit tot pe Facebook, cum, prezentă la o întâlnire cu mai mulți directori de teatre și de instituții de cultură, a asistat la o replică antisemită venită din partea unei persoane.

”Și iată ce-mi aud urechile: „Hai s-o facem așa, jid…” – ooops, eu n-am voie să scriu cuvântul acela (că-mi șterge FaceBook postarea), este permisă doar pronunțarea…Am încremenit. Ce-ați spus? Răspunsul a venit promt, relaxat: „Hai, nu te mai supăra. Am spus așa în glumă…” Nu, nu pot să nu mă supăr! Nu când îl pronunță oameni de cultură. Nu când este pronunțat într-un cadru oficial. Și nimeni n-a părut deranjat. În afară de mine, căci am ajuns, normal, să mă simt eu deplasată că m-a lovit o scîrbă fără margini. Nu. Nu accept! E grav. E urât. Sunt rănită. Tremur”, a scris Maia Morgenstern pe Facebook.

Evreii sărbătoresc începând de sâmbătă Pesahul, sărbătoare care amintește de eliberarea din robia egipteană şi ieşirea din Egipt.