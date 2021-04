Acuzații de malpraxis în Craiova: Un bărbat a murit după o operație de scoatere a amigdalelor. Pacientului i-ar fi fost perforată artera carotidă (VIDEO)

Acuzații de malpraxis la adresa unor medici, după ce un bărbat a murit la doar o săptămână de la o banală operație de amigdalită. Pacientului i-ar fi fost perforată carotida.

Intervenția chirurgicală a avut loc la o clinică privată, acolo unde bărbatul a fost trimis să se opereze după ce, iniţial, se internase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova.

El a fost operat şi apoi trimis acasă, însă a început să se simtă rău. A sunat la medicul care l-a operat, iar după o simplă consultaţie a fost trimis din nou acasă, pentru că totul era în regulă, după cum i-a spus medicul.

Doar că nu a fost aşa. La doar câteva ore după ce s-a întors acasă, omul a suferit o hemoragie severă. A fost dus iar la spital, iar de această dată i s-a făcut un computer tomograf, de unde a reieşit că avea carotida ruptă. Bărbatul a murit, miercuri noaptea, la Spitalul Județean de Urgență din Craiova, informează B1 TV în Jurnalul orei 20.00, prezentat de Dan Gabor.

