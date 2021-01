Acuzații de malpraxis la Slatina, după moartea unui bebeluș. Tatăl copilului: Nu știu ce probleme au fost, că nu au vrut să-mi spună. Două zile m-au mințit (VIDEO)

Un bebeluș născut la spitalul din Slatina a murit la două zile după ce a venit pe lume. Părinții acuză medicii de la Secția de Neonatologie că le-au ascuns starea fetiței, dar și că nu au luat decizia corectă care să o salveze. Ei au depus plângere la poliție și speră să afle cine se face vinovat de moartea bebelușului, informează B1 TV.

Slătineanul Mihăiță Calcan și soția sa trec prin momente cumplite. În loc să se bucure de fetița venită pe lume în urmă cu câteva zile, se pregătesc să-și înhumeze primul născut. Fetița le-a murit după două zile în care a luptat pentru viață. Bărbatul acuză personalul medical că a ascuns starea de sănătate a copilei și că nu au luat deciziile corecte care să o salveze.

„Copilul se zbătea foarte puternic. Ca urmare, a procedat doamna doctor Ilie la internare și la operația prin cezariană. Între timp nu știu ce probleme au fost, nu au vrut să-mi spună. Copilul a fost născut prin cezariană, a fost intubat la oxigeno-terapie, la Neonatologie. Din poză am văzut că copilul meu nu este în regulă. Le-am zis ”dați-mi și mie mai multe informații. Vreau să știu ce e cu copilul meu. Vreau să ajut și eu mai departe, vă rog frumos!”. Ziceau ”e stabil, e stabil!”. Două zile la rând m-au mințit cu treaba asta”, a susținut Mihăiță Calcan

Starea micuţei s-a înrăutăţit foarte rapid și din cauza faptului că spitalul din Slatina nu era echipat corespunzător:

„Ni s-a spus că un plămân de-al fetei s-a spart, nu știu termenii lor medicali. Dă telefon la toate clinicile și maternitățile din București, ”ajută-ne s-o ducem la București”. Tocmai în ultima zi în care s-a întamplat evenimentul tragic. La prima oră au venit cu un formular că vrea să semneze soția neapărat să o înhumăm. Le-am spus că nu pot să fac treaba asta, eu vreau să merg calea legală, calea judecății, să fie necropsiată, ca să putem ști și noi exact de ce fata noastră a suferit și de ce a decedat”, a mai spus bărbatul.

