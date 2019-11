Acuzații grave la Colegiul Medicilor Stomatologi București: Observatorii și un medic candidat au fost împiedicați să asiste la numărătoarea voturilor, ba chiar amenințați că vor fi evacuați cu jandarmii

Colegiul Medicilor Stomatologi, for ce reunește cei peste 22.000 de dentiști din România, se confruntă cu suspiciuni de fraudă. Problemele vizează filiala din București (CMSB), unde responsabilii Comisiei electorale au făcut tot posibilul ca să-i împiedice pe observatorii acreditați să asiste la numărarea voturilor, potrivit cetateanul.net.



Dr. Silviu Petre Stoicescu este președintele Comisiei electorale din CMSB. Angajații din subordinea sa i-au amenințat pe observatori că îi vor da afară cu jandarmii, după ce aceștia au solicitat în scris să asiste la numărarea voturilor.



Chiar și un medica candidat s-a lovit de refuzul lui Stoicescu atunci când a vrut să depună o sesizare similară. Președintele Comisiei electorale din CMSB a refuzat să înregistreze cererea lui Nicolae Cazacu, iar reprezentata Colegiului de la nivel național, o avocată, l-a amenințat și pe el cu evacuarea cu jandarmii.



Atitudinea lui Stoicescu, care are deja o îndelungată activitate în CSMB, a trezit suspiciuni legitime de tentativă de fraudă. Scandalul a ajuns și la urechile ministrului Sănătății, dar este de așteptat ca problema să fie rezolvată de conducerea Colegiului.



Colegiul Medicilor Stomatologi este înființat prin lege și funcționează ca organizație profesională a medicilor dentiști, de interes public, având ca principal obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic dentist, mai scrie cetateanul.net.



Cei peste 22.000 de medici stomatologi din România sunt obligați să se înscrie în CMS dacă vor să-și practice profesia. În plus, din cotizațiile dentiștilot, se strâng în fiecare an peste 2 milioane de euro.