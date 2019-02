Acuzații grave de CORUPȚIE la Spitalul de Psihiatrie 'Alexandru Obregia' din București: S-au cumpărat produse supraevaluate cu 1.100%

Acuzații grave la Spitalul de Psihiatrie "Alexandru Obregia" din București.

Fostă șefă a Serviciului de Achiziții a spitalului, Elena Faur, și fostul șef al Serviciului Administrativ, Claudiu Cristian Popescu, au fost trimiși în judecată de procurorii DNA pentru fapte de corupție.

Aceștia sunt acuzați că au aprobat achiziționarea unor produse supraevaluate cu 200% până la 1.100%.

Alături de cei doi, au mai fost trimiși în judecată Camelia Ștefu, Nicolae Tacu și Ion Grigore, administratorii unor societăți comerciale, pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.

Redăm mai jos comunicatul integral al DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:



FAUR ELENA, la data faptei șef al Serviciului Achiziții din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

POPESCU CLAUDIU CRISTIAN ALEXANDRU, la data faptei Șef al Serviciului Administrativ și de președinte al unei comisii de recepție a serviciilor prestate, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată,

ȘTEFU CAMELIA, TACU NICOLAE și GRIGORE ION, la data faptelor administratori ai societăților menționate mai jos, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

SC FREEMAC MED SRL, SC TRENDY ALIEN SRL, SC FRIGOTERM ECO SERVICE SRL, SC TOTAL UTILAJE PROFESIONALE SERVICE SRL (TOTAL U.P. SERVICE) și SC SOREL 99 SRL pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iunie 2011 – decembrie 2016, inculpata Faur Elena, în calitate de șef al Serviciului Achiziții din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, și-a îndeplinit în mod defectuos, prin încălcarea legislației primare, atribuțiile de serviciu ce îi reveneau în domeniul achizițiilor publice, (cu privire la cercetarea pieței pentru obținerea celei mai bune oferte din punctul de vedere al raportului calitate/preț pentru bunurile ce fac obiectul contractului și negocierea condițiilor comerciale cu furnizorii, în special a prețurilor, precum și pe cele privind estimarea valorii necesităților).

Inculpata a beneficiat de ajutorul inculpaților Ștefu Camelia, Tacu Nicolae și Grigore Ion care, în calitate de administratori ai societăților inculpate, în scopul câștigării procedurilor de achiziție derulate de Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru a crea aparența derulării unor proceduri legale, transparente și nediscriminatorii, ce asigură o utilizare eficientă a fondurilor, au furnizat angajaților Serviciului Achiziții din cadrul unității sanitare menționate, oferte de preț supraevaluate, întocmite în numele societăților administrate, precum și oferte privind aceleași produse întocmite în numele altor societăți, cu preț stabilit în mod intenționat ca fiind mai mare decât cel propus de societățile administrate de aceștia.

Cunoscând aceste împrejurări, inculpata Faur Elena a atribuit contractele de achiziție lucrări sau produse doar societăților „agreate”, administrate de inculpații menționați mai sus, deși prețurile practicate de acestea erau mult mai mari decât cele practicate de alți operatori economici. În acest sens, este de menționat faptul că în urma comparării prețurilor cu care produsele au fost comercializate către spital, cu prețurile la care aceste societăți au achiziționat, ele însele, produsele, a rezultat o supraevaluare a acestora cu 200% până la 1.100%.

În același context, inculpatul Popescu Claudiu Cristian Alexandru în calitate de Șef al Serviciului Administrativ și de președinte al comisiei de recepție a serviciilor prestate în baza a opt contracte încheiate de Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” cu societatea SC Trendy Alien SRL, a semnat procesele-verbale de recepție atestând contrar adevărului, că serviciile au fost prestate iar prestatorul și-a îndeplinit obligațiile asumate.

Mai mult, inculpatul a determinat și pe ceilalți membri ai aceleiași comisii de recepție, să semneze procesele-verbale de recepție menționate.

Prin aceste demersuri a fost produs unității medicale un prejudiciu de 4.855.474 lei, ce constituie totodată un folos necuvenit pentru firmele beneficiare al contractelor.

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma menționată mai sus.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, asupra unor imobile ce aparțin inculpaților Faur Elena, Ștefu Camelia, Grigore Ion și Tacu Nicolae.

De asemenea, s-a mai dispus instituirea măsurii asiguratorii a popririi asupra sumelor aflate în prezent sau care vor intra în viitor în conturile aparținând inculpatelor SC Freemac Med SRL, SC Trendy Alien SRL, SC Frigoterm Eco Service SRL, SC Total Up Service SRL și SC Sorel 99 SRL.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.



În aceeași cauză, în data de 22 ianuarie 2019, procurorii anticorupție au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul Gherache Mircea Emilian Emilian, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.

În prezența apărătorului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice precum și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.