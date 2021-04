Acuzații grave la secția de gimnastică ritmică de la Steaua. Părinții unei gimnaste de 13 ani vorbesc despre jigniri, pedepse grele și atingeri nepermise (VIDEO)

Caz revoltător la secția de gimnastică ritmică de la Steaua. Părinții unei sportive de 13 ani fac acuzații extrem de grave la adresa antrenoarei Adriana Teocan, dar și a iubitului acesteia, care era prezent la toate antrenamentele copilelor, fără să aibă vreo calitate în acest sens.

Părinții au depus mai multe plângeri cu privire la agresiunile psihice și fizice pe care aceștia susțin că le-ar fi suportat copilul lor și au ajuns chiar la președinta Federației de Gimnastică Ritmică, informează B1 TV în Matinalul orei 08.00, prezentat de Luiza Cergan.

Surprinzătoare este și reacția președintei care, din primele declarații, a dat de înțeles că toată vina în acest caz îi aparține copilei de 13 ani, care nu atinge performanțele Nadiei Comăneci.

