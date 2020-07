Acuzații grave lansate de primarul comunei prahovene care va intra în carantină: “Nu a fost declanșată nicio anchetă epidemiologică” / “Din punctul meu de vedere nu se impunea această măsură”

Primarul comunei Gornet din județul Prahova, Negoitescu Nicolae, a declarat pentru B1 TV că măsura carantinării localității nu ar fi trebuit luată, având în vedere numărul mic de cazuri infectare în rândul localnicilor. Acesta a precizat că DSP a luat în calcul și persoanele care în trecut au fost infectate cu noul coronavirus dar care între timp s-au negativat pentru a ieși numărul de trei persoane infectate la mia de locuitori, astfel încât comuna Gornet să poată fi plasată în carantină.

“Cei de la DSP au cerut carantinarea comunei. Nu știm în ce bază pentru că dumnealor au spus că în ultima perioadă de două săptămâni, au fost mai mult de trei persoane la mia de locuitori testate pozitiv.

Ca persoane testate și găsite pozitiv sunt 15, dintre care 8 sunt deja negativ.Dumnealor consideră că și aceste persoane sunt un pericol. Le iau în calcul ca să fie peste 3 persoane la mia de locuitori. Sunt aproape 3.000 de locuitori.

Prefectul ne-a adus la cunoștință că s-au făcut demersurile și s-a înaintat către Arafat pentru ca dumnealui să dea ordinul de carantinare”, a precizat primarul localității prahovene carantinate.

