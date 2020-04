În plină pandemie de coronavirus, oamenii din întreaga lume își pun speranța în găsirea și comercializarea unui vaccin care să prevină infecția.

Până în prezent, medicamentul experimental american, intitulat Remdesivir, s-a dovedit a fi eficient pentru peste două treimi dintre o serie de pacienți grav bolnavi, infectați cu coronavirus, rezultatele fiind catalogate drept „pline de speranță”.

Și cercetătorii israelieni au testat, pe un grup restrâns, un posibil medicament contra coronavirusului, realizat din celule pe bază de placentă Pluristem, care a dovedit o rată de succes de 100%.

De asemenea, și Japonia a anunțat că oferă gratuit medicamentul anti-gripal „Avigan”, aflat încă în teste, către 20 de țări care se vor arăta interesate de a-l administra pacienților infectați cu coronavirus. Tratamentul s-a arătat eficient mai ales la bolnavii cu simptome ușoare și moderate.

În acest context, până și membrii mișcării anti-vaccin au început să își reconsidere poziția față de aceste posibile leacuri împotriva virusului COVID-19.

„Am fost la fel de speriată de vaccinuri ca și de bolile pe care acestea le tratează”, a declarat o femeie din America pentru CNN, completând că pandemia de coronavirus i-a schimbat punctul de vedere.

„Începând cu COVID-19, am văzut pentru prima dată ce pot face aceste boli atunci când nu sunt tratate cu vaccinuri. Atâtea vieți sunt în joc, inclusiv persoanele de care îmi pasă, care sunt foarte vulnerabile", a mai spus aceasta.

De asemenea, femeia din Florida și-a mai dat seama de importanța vaccinării, dar și de lipsa argumentelor științifice din teoriile anti-vaccinare.

Părerile legate de vaccinare s-au schimbat, pe fondul pandemiei de COVID-19

Potrivit sondajelor realizate pentru Vaccine Confidence Project, un grup de cercetare de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, acest lucru se confirmă într-o serie de țări, inclusiv Marea Britanie și Franța, unde părerile unor oameni cu privire la vaccinuri s-au schimbat în ultimii ani.

Directorul proiectului, Heidi Larson, a declarat că cifrele au arătat că, pe măsură ce numărul de decese cauzate de coronavirus a crescut, conștientizarea publică a gravității pandemiei s-a extins, iar oamenii sunt mai dispuși să accepte un vaccin.

„Acesta este un moment important pentru a reflecta asupra valorii vaccinurilor. Dacă am fi avut un vaccin pentru acest lucru, nu am fi închiși într-o cameră, economiile nu s-ar prăbuși, am fi fost o lume cu totul diferită ", a spus Larson.

Mai exact, în Marea Britanie, doar 33 din 149 de autorități locale și-au îndeplinit obiectivul de vaccinare, de 95% pentru bolile care pot fi prevenite prin imunizare, în perioada 2018-2019, conform cifrelor Serviciului Național de Sănătate.

Novak Djokovic se opune vaccinării obligatorii

Subiectul vaccinării obligatorie este unul sensibil. Printre cei mai vehemenți critici ai vaccinării împotriva noului coronavirus se află și tenismenul Novak Djokovic, numărul unu mondial.

"Personal, mă opun vaccinării şi nu mi-aş dori să fiu obligat de cineva să mă vaccinez pentru a putea călători", a spus Djokovic într-un live pe Facebook cu alţi sportivi sârbi, transmite Reuters.

Mai mult, acesta a mai precizat că dacă va deveni obligatorie vaccinarea jucătorilor înainte ca aceştia să poată concura din nou după reluarea sezonului, nu este convins că va mai reveni pe teren.

„Va trebui să iau o decizie. Am propriile mele gânduri în legătură despre această problemă şi nu ştiu dacă acestea se vor schimba la un moment dat”, a declarat tenismenul.

Peste 2,4 milioane de persoane de pe Glob sunt infectate cu SARS-CoV-2, potrivit celor mai recente date. Bilanțul deceselor, la nivel mondial, a ajuns la 170.470 de victime. Pe de altă parte, dela debutul pandemiei, peste 652.000 de persoane au fost declarate vindecate.