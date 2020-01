Nicolae Ceaușescu, în direct pe B1 TV, la emisiunea ”Se întâmplă acum”: Nepotul de frate al fostului dictator face dezvăluiri despre adevărata zi de naștere a acestuia (VIDEO)

Fostul dictator Nicolae Ceaușescu s-a născut, de fapt, pe 23 ianuarie 1918, deși ziua lui de naștere a fost sărbătorită întotdeauna, oficial, la data de 26 ianuarie.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, Nicolae Ceaușescu, nepotul de frate al fostului dictator, a explicat de ce a fost ținută la secret adevărata dată de naștere a acestuia.

”Cei mai în vârstă știu bine cum erau regulile în zonele rurale ale României în acea perioadă. Se lăsa o rezervă de trei zile de la naștere până la declararea oficială pentru că era o mortalitate infantilă destul de mare.

Nu numai în cazul fostului președinte este acest decalaj, ci și în cazul tatălui meu, Ion Ceaușescu. El e născut pe 16 martie și este oficial înregistrat pe 19, date pe care noi le-am luat în considerare și au fost oficiale ca date de naștere și sărbătoream de zilele care erau trecute în certificatul de naștere. Deci, se sărbătorea pe 26, asta era data oficială a nașterii”, a declarat Nicolae Ceaușescu.

Întrebat care este cea mai frumoasă amintire a sa legată de serbarea zilei de naștere a fostului dictator, nepotul lui Nicolae Ceaușescu a răspuns: ”Nu am o amintire pentru că nu participam la serbările ocazionate de ziua lui de naștere. Așa erau relațiile la noi în familie, mai distante. Nu am fost niciodată la vreo zi de naștere a lui, a ei sau să marcăm în vreun fel”.

