Cine ar fi, de fapt, adevăratul ucigaș al interlopului Emi Pian. Tânărul, fără antecedente penale, se află în internat în stare gravă (VIDEO)

Apar noi informații în cazul evenimentului care a zguduit lumea interlopă, uciderea lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu. Pe numele real, Florin Mototolea, a ajuns la spital în dimineața zilei de marți după o răfuială sângeroasă cu cei din clanul Rinu. Alături de interlopul care a murit câteva ore mai târziu, la Elias a ajuns și Ciprian Napi, grav rănit. Ciprian Napi este considerat principalul suspect al crimei, însă se vehiculează că nu acesta i-a aplicat lovitura fatală, de fapt.

Se pare că ucigașul liderului clanului Duduienilor ar fi un jucător de barbut de 26 de ani, fără antecedente penale, numit Richard Emanuel Gheorghe și care era un apropiat al celor din clanul Rinu.



Potrvit adevărul.ro, Richard Emanuel Gheorghe este în prezent internat în stare gravă la Spitalul Elias, după ce a fost grav rănit de membrii clanului Duduianu.

Se pare că disputa ar pornit când Richard Gheorghe Emanuel i-ar fi spus liderului Duduienilor că face parte dintr-un clan care a trăit în sărăcie și că abia recent s-a ridicat din mizerie. A urmat o confruntare corp la corp, în urma căreia amândoi ar fi ajuns la pământ, iar Richard Gheorghe Emanuel l-ar fi înjunghiat pe Pian în picior și i-ar fi secționat artera femurală, care i-a provocat o hemoragie fatală.

Atât curtea cât și coridoarele Spitalului Elias, acolo unde se află internați cei doi suspecți, sunt împânzite de polițiști. Acest lucru se întâmplă din cauza că familia mortului a jurat că răzbunarea va fi sângeroasă.

Până în acest moment, poliția nu a reușit să rețină vreun suspect și nici nu a dat vreo informație concretă, însă audierile continuă.

