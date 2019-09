Adevărul despre NOUA VIAȚĂ a Sorinei, fetița adoptată în America: Filmarea care arată TOT! (VIDEO)

În ciuda zvonurilor prostești din România, Sorina Săcarin, fetița adoptată în America, continuă să se adapteze la noul stil de viață!

Tatăl adoptiv a declarat, pentru ziare.com , că fetița nu a avut nici o problemă de sănătate, așa cum s-a speculat în presă.

"Nu. Niciuna. A mers la medicul de familie, ca parte a procedurii de înregistrare în sistemul de sănătate oferit de angajatorul meu. A fost luată în evidență, i-a fost făcut controlul de rutină care îi este făcut anual fiecărui copil, i-au fost făcute vaccinurile care îi lipseau și totul este în regulă. Mai mult, de când e în SUA, Sorina a câștigat 3 kg pentru că mănîncă foarte bine, după un program corect și se simte foarte bine. Așa că acum este în parametri normali pentru vârsta ei", a spus el.



"Sorina a descoperit aici că are foarte multe opțiuni și libertatea de a alege. Așa că am mers la magazin, și-a ales singură ghiozdanul, și-a ales rechizitele, hainele, gentuța în care să ia mâncarea.

Există opțiunea să se ducă la școală cu mâncarea de acasă sau să o ia de acolo. Și a convenit cu Ramona ca în prima săptămână să se ducă cu mâncarea de acasă, până se lămurește ce mâncare e la școală și dacă vrea ca pe viitor să cumpere de acolo. Are drepturi depline de alegere", a completat părintele .

