”Adevărul” publică imagini cu o presupusă întâlnire dintre șefii Poliției și liderii clanului Duduienilor / Christian Sabbagh: „Sunt gradele celor de la Poliția Locală” (VIDEO)

Jurnaliștii de la ”Adevărul” susțin că au intrat în posesia unor imagini care ar demonstra că ofiţeri de rang înalt din Poliţia Română s-au întâlnit, în zona Bisericii Cuvioasa Parascheva din Rahova, cu Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, şi cu reprezentanţii clanului Duduianu, în noaptea de 8 spre 9 august. Imaginile, mai susțin jurnaliștii, ar demonstra versiunea relatată de Elvis Pian asupra evenimentelor. Jurnalistul Christian Sabbagh, în schimb, afirmă că totul e un fake news: șeful poliției Române, chestorul Liviu Vasilescu, nu are mustață, nu lucrează la Poliția Locală și nici nu poarta insignă pe partea dreaptă, așa cum arată imaginile. Poliția Română nu a avut până acum o reacție oficială pe acest subiect.

”Adevărul” a publicat, marți, imagini care ar demonstra că ofiţeri de rang înalt din Poliţia Română s-au întâlnit cu Elvis Pian şi reprezentanţii clanului Duduianu, în noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia condiţiile de înmormântare a lui Emi Pian.

În imagini ar apărea un Duster alb cu însemnele Poliției Române, mai mulți bărbați în uniforme de Poliție, un autoturism BMW negru în care sunt interlopii și încă o maşină neagră, tip break, parcată lângă BMW.

