Adina Alberts: „Masca trebuie purtată, mai ales când mergem în aglomerații” / Ce crede chirurgul despre măsurarea temperaturii și eficiența mănușilor (VIDEO)

Chirurgul Adina Alberts a subliniat, joi seară, în direct pe B1 TV, că masca de protecție „trebuie purtată”, dar a reiterat că sunt câteva categorii de persoane pentru care acest lucru nu este indicat – de altfel, chiar și legislația prevede o serie de excepții. Tot atunci, medicul a vorbit și despre măsurarea temperaturii, și despre eficiența mănușilor.



Referitor la scenele de la un hipermarket din Capitală, unde trei persoane, care au refuzat să le fie măsurată temperatura, și au provocat un scandal monstru pentru că nu au fost lăsate să intre în magazin, Adina Alberts a explicat: „Adevărul este undeva la mijloc. Într-adevăr, dacă avem aceste reguli impuse datorită stării de alertă, trebuie să le respectăm, n-avem încotro, dar asta nu ne împiedică să menționăm, să milităm și să atenționăm autoritățile că această măsurare a temperaturii, la intrarea în spațiile comerciale, este total ineficientă pentru ceea ce doresc oficialitățile, de fapt, să facă. Ce doresc să facă? Să detecteze posibilii bolnavi de COVID-19. O temperatură de 37,7 (n.r. – grade Celsius), în primul rând, nu este considerată temperatură. Este o stare subfebrilă. O putem avea și când suntem perfect sănătoși. Deci, din capul locului, limita la care se face referire în această lege a stării de alertă este o limită greșită, din punctul meu de vedere, luată arbitrar. Mai departe, dacă avem un bolnav care are febră mare, 37,8, 38, 39, și dorește totuși să meargă să facă shopping într-un centru comercial, ia un antipiretic, în 20, 30 de minute este fără febră, se simte mai bine și poate merge în centrul comercial, el putând fi totuși contagios. (...) Dacă ei sunt asimptomatici, înseamnă că nu au nici măcar febră”.



Întrebată ce crede despre mască, dar și despre mănuși, ea a răspuns: „Cu masca sunt de acord, absolut. Masca trebuie purtată. Nu trebuie să avem obligativitate, pentru că nu toată lumea poate să poarte mască, dar acest lucru a fost menționat și sunt excepțiile sintetizate bine în lege. Restul populației, da, trebuie să purtăm mască și să păstrăm distanța de un metru și jumătate, doi, față de ceilalți din jurul nostru. Mănușile, fiecare cum dorește, că până la urma urmei și mănușa poate fi sterilizată la rândul ei. Mai degrabă ar fi bine să purtăm mănuși, ca să protejăm pielea de la atâta alcool pe care îl folosim oricum. Cei care pot purta mască, mai ales când mergem în aglomerații umane, trebuie să purtăm mască”.

„Inițial, acum două luni și jumătate, când Organizația Mondială a Sănătății (OMS) spunea că nu trebuie să purtăm mască, eu am fost prima care am spus că trebuie să purtăm mască în aglomerațiile umane. După am arătat chiar pe pagina mea de Facebook cum putem să ne confenționăm o mască, acasă, pentru că acum două luni și jumătate nu existau, în magazine, măști. Era un deficit maxim de măști”, a mai adăugat Adina Alberts, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

