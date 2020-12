Adina Alberts, testată pozitiv cu COVID-19: Mi-am pierdut parţial gustul şi total mirosul

Medicul Adina Alberts se numără printre persoanele care au fost infectate cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 în timpul campaniei de testare. Între timp, aceasta s-a vindecat de coronavirus și se simte foarte bine. Cu ce simptome s-a confruntat cunoscutul medic și ce tratament a folosit pentru a combate infecția cu temutul virus?

Adina Alberts, despre infecția cu Covid-19

Adina Alberts a publicat pe pagina sa de Facebook un amplu mesaj în care susține că a contractat temutul virus, dar că a scăpat destul de ușor de malaria respiratorie declanșată de Covid-19.

„Am să vă fac o destăinuire. În campania umanitară de testare gratuită pe care am desfășurat-o câteva săptămâni, am contractat și eu “mult temutul” coronavirus nou”, a scris Adina Alberts pe pagina sa de socializare.

Specialistul în sănătate susține că a dezvoltat o formă ușoară a infecției cu SARS-CoV-2. Asta pentru că și-a pregătit organismul luni de zile pentru o posibilă infecție cu Sars-Cov-2.

”Pentru mine, infecţia cu SARS-CoV 2 a fost ca o răceală obişnuită. N-am tuşit, n-am făcut febră. Mi-au curs nasul şi ochii, am strănutat de sute de ori, am răguşit puţin şi mi-am pierdut preţ de vreo 5-6 zile, parţial gustul şi total mirosul. Imediat ce mi-au apărut simptomele sugestive, evident că m-am testat cu teste rapide antigen. Când am văzut că sunt pozitivă m-am autoizolat. Am stat în izolare doar 4 zile pentru că testul s-a negativat foarte, foarte repede, și simptomele au dispărut total. Repet. Nu am tușit deloc! Acum mă simt total refăcută și vă spun, cu mâna pe inimă, că pentru mine acest “COVID” a fost de fapt una dintre cele mai ușoare “răceli” pe care le-am avut vreodată.”, a mărturisit Adina Alberts.

Mai mult decât atât, Adina Alberts a dezvăluit ce regim a urmat pentru a-şi pregăti organismul în această perioadă.

„NU VREAU SĂ SPUN NIMIC. Doar descriu experienţa mea. Poate vă ajută. Este adevărat că mi-am pregătit organismul luni de zile pentru o posibilă întâlnire cu Sars-Cov2, cu: Vitamina C alcalină, cure de câte 2 săptămâni, apoi pauză 2 săptămâni.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Vitamina D, cure lunare alternative.

Resveratrol/ Echinaceea/ Propolis/Quercetină, Coenzima Q, pe rând, câte 2,3 săptămâni fiecare…”, a mai spus medicul.

Ce tratament a urmat medicul

Totodată, medicul a vorbit despre tratamentul pe care l-a urmat în perioada în care a fost contagiată cu virusul care a făcut peste un milion de victime la nivel mondial de la debutul crizei sanitare și până în momentul de față.

”În timpul „răcelii” am luat: Azitromicină 500 mg, 1cp / zi, 5 zile (pentru a preveni suprainfecţia bacteriană care apare, de regulă, pe fondul scăderii imunităţii date de infecţia virală); Tamiflu 1 cp/zi; Aspenter, 1 cp / zi; Paracetamol şi Nurofen, le-am alternat, 1 pastilă la 6 ore, câte 2 pastile pe zi din fiecare; Vitamina C şi D; Omeran 20 mg, 1 cp pe zi; Probiotice; Stodal; Sirop de muguri de pin şi propolis; Ceai de cimbrişor; Extract de muguri de coacăz negru; Sinupret”, a scris Adina Alberts.