Adina Alberts pleacă de acasă împreună cu fetița ei, după ce soțul Viorel Cataramă insistă să se autoinfecteze cu SARS-CoV-2

Medicul chirurg Adina Alberts a decis să se mute din casa în care locuiește alături de soțul ei, Viorel Cataramă și fetița pe care aceștia o au împreună. Anunțul vine după ce partenerul său de viață a declarat în repetate rânduri că dorește să se infecteze cu noul coronavirus.

Anunțul Adinei a fost postat pe contul oficial de Facebook, la data de 6 mai. Medicul în vârstă de 51 de ani susține că este conștientă de impactul pe care noul coronavirus îl are asupra sănătății și alege să se proteze, atât pe ea cât și pe fetița ei.

„Între medic și soție, le aleg pe amândouă!”

Chirurgul plastician, Adina Alberts a decis să se mute, pentru următoarea perioadă, împreună cu fetița din casa în care locuiește alături de soțul Viorel Cataramă. Deși este împotriva deciziei luată de soțul ei, vedeta susține că într-o căsnicie, partenerii trebuie să arate înțelegere unul față de celălalt.

Alberts a explicat în postarea de pe Facebook motivele pentru care nu susține decizia soțului ei, fiind de părere că oamenii trebuie mai întâi să se protejeze, acest „inamic” fiind încă unul necunoscut.

Adina Alberts și Viorel Cataramă se separă pentru o perioadă

Medicul îi respectă decizia soțului ei, însă pentru următoarea perioadă povestește că vor locui separat, el singur și ea împreună cu fetița cuplului. Alberts admite că această perioadă va fi una doarte dificilă, însă nu poate trece peste menirea de medic și de mamă.

Mai mult decât atât, deși nu este de acord cu gestul lui Viorel Cataramă, Adina Alberts a închiat textul de pe Facebook, expirmându-și îndoiala pentru decizia soțului său dar și mândria pentru „acest simț al dreptății”.

„ÎNTRE MEDIC ȘI SOȚIE, LE ALEG PE AMÂNDOUĂ! Dar pe rând, pentru următoarea perioadă. Și nu mi-e ușor. De zece ani merg braț la braț cu un om puternic. Eu, Adina Alberts sunt medic. El, Viorel Cataramă este economist. Împreună suntem o familie unită, dar separat suntem produsul profesional al multor ani investiți în domeniile pe care ni le-am ales. Eu cu convingerile, motivațiile și aspirațiile proprii. El cu certitudinile și deciziile lui. În orice familie există divergențe de opinie. Și consider că trebuie să avem înțelegere față de partener, să încercam să respectăm voința acestuia chiar dacă suntem total împotriva demersului ales.

Ați auzit probabil că Viorel Cataramă dorește să se infecteze cu COVID-19 pentru a arăta tuturor că "am făcut din țânțar, armăsar". Eu sunt total împotriva unei astfel de abordări. Încă nu ne cunoaștem îndeajuns inamicul. Încă nu avem definit un medicament eficace. Este ceva nou, perfid, instabil. Riscul e prea mare. Chiar dacă cercetările mele frenetice în a găsi, de fapt în a intui soluții rapide anti-Covid, m-au condus către niște descoperiri surprinzătoare care m-au făcut să mă întreb dacă lumea medicală mondială chiar "e sănătoasă la cap" (dacă îmi permiteți un limbaj colocvial) și, chiar dacă toți am început să simțim că parcă ceva nu este în regulă cu această pauză mondială impusă, totuși cred că noi nu trebuie să fim subiecți în astfel de experimente. Ca medic, am văzut coronavirusul ca o amenințare asupra oamenilor - pe care am jurat să-i protejez și să-i ajut. Viorel Cataramă a ales să privească pandemia de SARS-CoV-2 ca o amenințare asupra economiei. Și vrea să dovedească tuturor că are dreptate supunându-se unui experiment riscant. Așa că drumurile noastre se despart pentru o perioadă. Știu că ne va fi foarte greu, dar nu pot trece peste menirea mea de medic, de mamă și de fiică. O perioadă mă voi muta de acasă, împreună cu fetița noastră, astfel încât să nu ne expunem acestui virus. Determinarea lui de a demonstra că poporul român nu merită să primească „marea foamete” cu brațele deschise l-a făcut să ia această decizie. Cu sufletul îndoit, îi admir acest simț al dreptății.” A scris Adina Alberts pe contul oficial de Facebook.

Viorel Cataramă dorește să se autoinfecteze cu noul coronavirus

Miercuri, în direct pe B1 TV, Viorel Cataramă a recunoscut că își dorește să se autoinfecteze cu noul coronavirus, SARS-CoV-2, fiind de părere că nu este o boală periculoasă în rândul persoanelor care nu mai suferă și de alte afecțiuni.

Viorel Caramă, a explicat miercuri, în direct la B1 TV, ce l-a determinat să facă acest lucru. „În momentul în care s-a declarat starea de urgență, eu am declarat că este o măsură greșită pentru România și că trebuie să ne uităm la Suedia, Olanda. Aceea e calea de urmat și, dacă vreți, timpul mi-a dat dreptate. Numărul deceselor raportate la milionul de locuitori, în Suedia, nu e mai mare decât numărul de decese raportat la milionul de locuitori în alte țări. Prin urmare, ei n-au închis economic, au crescut economic. În schimb, noi am prăbușit România. Nu asta este problema esențială, ci faptul că în momentul în care redeschidem România, vom avea 1,5 milioane de șomeri, plus coronavirus, și minus tratament pentru coronavirus. Eu vreau să vă spun că solicit insistent să mă autoinfectez, să demonstrez că nu se întâmplă nimic, pentru că da dacă ești sănătos, nu pățești nimic. Până la urmă, este o chestiune de rezistență a organismului. Numai așa vom trece criza, indiferent ce ne spun unii sau alții”, a explicat el în emisiunea „Se întâmplă acum”.

Soția sa, medicul chirurg Adina Alberts a declarat, în emisiunea „Se întâmplă acum” cu Tudor Barabu că nu este de acord cu decizia soțului său și a explicat și de ce nu îl poate susține în acest demers.