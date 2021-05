Adina Vălean, pe B1 TV: Am pregătit o listă de opțiuni cu sancțiuni clare pentru Belarus, cel puțin în politica de transporturi. Se justifică încadrarea ca act de terorism de stat sau de piraterie aeriană (VIDEO)

Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, a subliniat că UE nu poate lăsa nesancționat un eveniment fără precedent precum deturnarea avionului comercial de către Belarus. „Ar fi un semnal extrem de prost dacă reacția noastră, măcar în ceea ce privește spațiul aerian și de transporturi european, nu ar fi una foarte fermă”, a punctat oficialul, luni, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a făcut mai multe precizări despre incidentul de duminică și despre reacția europeană la acțiunile autorităților belaruse.

Comisarul european pentru transporturi, pe B1 TV. Adina Vălean, despre decizia Belarusului de a deturna un avion comercial și reacția europeană

„În primul rând, faptul că autoritățile din Belarus au pus în pericol siguranța unei aeronave și a pasagerilor, prin semnalarea deliberată a unei false probleme de securitate, intrându-se în procedura pentru o falsă problemă de securitate, amenințarea cu bombă. Faptul că au folosit nejustificat un avion militar pentu a obliga aeronava să își schimbe ruta de zbor este, de asemenea, o violare a unui articol specific din Convenția de la Chicago, care guvernează aviația civilă internațională. De asemenea, utilizarea serviciului de navigație aeriană – care are ca misiune în orice țară asigurarea siguranței zborurilor – pentru a ajuta autoritățile de stat să controleze și să redirecționeze un avion al Uniunii Europene. Dreptul de a zbura liber peste un anumit spațiu aerian, în cazul nostru survolul spațiului aerian belarus, e un principiu inviolabil al aviației internaționale civile, iar noi considerăm că Belarus a încălcat acest principiu printr-o înșelăciune – cu alte cuvinte, a acordat dreptul de zbor aeronavei Ryanair, de survol, doar pentru a o putea redirecționa la Minsk. Toate aceste elemente definesc ceea ce înseamnă o deturnare a avionului de către un stat, justifică calificarea de act de terorism de stat sau de piraterie aeriană”, a explicat Adina Vălean.

Comisarul european pentru Transporturi spune că, duminică, atmosfera a fost una foarte tensionată pentru toți oficialii europeni.

„Gândiți-vă că de la informarea de dimineață, cum că avionul ar putea avea o problemă de securitate, amenințarea de bombă, până la deturnarea efectivă și în continuare șapte ore de incertitudine cu avionul și pasagerii blocați la Minsk, care în mod normal, pe timpul Greenwich, ar fi trebuit să decoleze la 11:30, a mai fost ținut încă șase ore fără prea multe explicații și cu amânări succesive, a fost o tensiune extraordinară pentru noi toți, pentru că nu știam care este în fapt soarta acestui avion și a pasagerilor lui și la ce să ne așteptăm în urma acestei agresiuni a autorităților de la Belarus în ceea ce privește întregul avion și integritatea pasagerilor lui”, a adăugat oficialul.

Întrebată ce sancțiuni ar putea fi aplicate Belarusului, Adina Vălean a precizat: „Sigur, nu este decizia mea, dar este domeniul nostru, pentru că noi am lucrat până târziu aseară, am pregătit toate opțiunile din perspectiva transporturilor și a accesului la serviciile de transport europene al Belarusului. Ce-am reușit, poate este un breaking news – am reușit să determinăm cererea formală a statelor membre europene către Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO), pentru o reuniune de urgență a Consiliului, care este cel mai în măsură să prezinte un punct de vedere privind încălcarea regimului internațional de către Belarus”.

„În paralel, prin Agenția de Securitate a Aviației Europene, am dat deja de ieri o recomandare de non-survol al Belarusului, pe care unele dintre companiile europene deja au aplicat-o astăzi. În al treilea rând, am pregătit o listă de opțiuni care va fi considerată de către șefii de stat și de guvern la Consiliul European, care include sancțiuni clare pentru Belarus, cel puțin în politica de transporturi, pentru că noi nu putem lăsa nesancționat, consider eu, un asemenea eveniment fără precedent. Ar fi un semnal extrem de prost dacă reacția noastră, măcar în ceea ce privește spațiul aerian și de transporturi european, nu ar fi una foarte fermă", a adăugat comisarul european Adina Vălean.