Adriana Săftoiu are conturile BLOCATE de Fisc. Deputata nu ar fi primit o înștiințare privind proprirea acestora: 'Să mori tu, ANAF?'

ANAF ar fi pus proprire pe conturile deputatei PNL Adriana Săftoiu, potrivit unei postări făcute de aceasta pe pagina personală de Facebook.

„Mă gândesc la multe, măi, Facebook. Azi m-am gândit la ANAF, de la prânz când trebuia să plătesc o spitalizare. Scot cardul. Bancomatul zice mândru: fonduri insuficiente. Transpir. Cum dracu. Doar vineri l-am verificat si stiam ce am. Zic pătimașă:copilul.

L-am bănuit ca a pus zerouri aiurea. Neagă și îl cred. Apoi, m-am suspectat pe mine că nu stau bine la aritmetică. Dacă eu am bătut zerouri in plus la Engie, Orange, Netflix? Am plecat fuga, transpirată la banca X. Cer extras de cont. Nu văd nimic.

Modestă, ca un filolog care nu e sigur pe cifre, o rog pe Doamna de la bancă să mă ajute. Soldul arăta ca am bănuți ca să plătesc spitalizarea si totusi nu ii am. De treabă, Doamna îmi spune că extrasul nu arată si ultimele zile, cum ar fi vineri, pe 8 martie, când ANAF a pus o poprire pe conturi. Vineri seara, frate ANAF, când nici dracu nu te-ar fi lămurit care e beleaua! Albesc, inrosesc, transpir, toate etapele disperării”, a scris Săftoiu.

Deputata a explicat faptul că a discutat cu un specialist în domeniu, care a anunțat-o că trebuia să primească o notificare în acest sens, lucru care nu s-a întâmplat.

„Mă știu om serios, femeie, dacă vreți, care prima dată și prima dată plăteste toate angaralele acestui stat nesătul. Încerc să înțeleg, Nu e nimic de înteles. Banca zice că nu știe și nu are nici o obligație să mă avertizeze de rușine. Mă întorc acasă. Caut tot ce am depus că declarații de venituri. Taxe locale nu bănuiam că ar fi pentru că am cerut recent certificat de atestare fiscală. Și eram un cetățean vașnic.

Sun un specialist în domeniu. E de la venituri, zice. Dar nu am primit nimic, zic. Nici o înștiințare? Nu, jur pe bugetul meu. Nimeni nu mi-a zis că aș avea vreo restanță. Rămân cu jurământul și uimirea că ANAF mi-a anulat tot fără măcar să îmi spună: "Sictir, cucoană"!

Și după ore de căutat în propria corespondență și negăsind nimic prin care foliculinicul ANAF să mă fi avertizat că avem o treabă de rezolvat, mi-am amintit zicerea: Să mori tu, ANAF? Cât îți mai bați joc de oameni doar pentru că nu ești în stare să îți pui sistemul la punct? Ne vedem mâine dimineață, măi, ANAF!”, a încheiat deputatul PNL.