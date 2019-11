Administratorul special al RADET, despre zonele fără apă caldă din Capitală: ”Nu există un alt instrument sau aparat care să realizeze aceste lucrări, decât forța umană. Ce se întâmplă acum se întâmplă pentru că s-a lucrat” (VIDEO)

Bucureștenii din mai multe zone din Sectoarele 1, 2 și 3 nu au apă caldă de câteva zile. Este vorba despre zeci de mii de clienți RADET din cartierele Lacul Tei, Calea Moșilor, Colentina, Parcul Circului, Dristor, Titan.

Alexandru Burghiu, administrator special RADET, a declarat, miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că situația se va reolva în cursul zilei de joi. Acesta a explicat că toate problemele au legătură cu desființarea CET-ului Pipera și CET-ului Titan au dispărut.

”Începând de luni, s-a sistat pentru 72 de ore. Mâine se împlinesc cele 72 de ore și funcționarea va reveni la normalitate. Vorbim de 560.000 de apartamente alimentate de la un sistem centralizate care, în momentul de față are patru CET-uri, în condițiile în care a fost proiectat cu șase. Din grija autorităților de la acea vreme, CET-ul Pipera și CET-ul Titan au dispărut. Aceste lucrări nu ar fi avut un asemenea impact dacă aceste CET-uri ar fi existat. Cartierul Aviației are probleme tocmai pentru că înlocuim un tronson pe bulevardul Iancu de Hunedoara. Dacă aveam CET-ul Pipera, puteam să alimentăm. CET-ul Pipera a dispărut în 2006. CET-ul Titan s-a închis în 2014”, a declarat Burghiu.

Întrebat dacă există vreo soluție prin care aceste modificări să poată fi operate ca într-o capitală civilizată a unei țări din Uniunea Europeană, Alexandru Burghiu a răspuns: ”Sistemul centralizat de termoficare de pe raza municipiului București a fost construit, rețeaua primară, în 20 de ani, iar rețeaua secundară, în 30 de ani. Vorbim de un ritm de construcție de 50 de kilometri pe an în condițiile în care altele erau condițiile de trafic. În momentul de față nu există altă soluție tehnică de a reface acest sistem, decât soluția care s-a folosit atunci când s-a construit. (...) Nu există un alt instrument sau aparat care să realizeze aceste lucrări, decât forța umană. Este cea mai mare campanie de reparații, modernizări care are loc din ultimii zece ani. Tocmai de aceea există acest disconfort, pentru că n-au mai existat opriri controlate de 72 de ore. Ce se întâmplă acum se întâmplă pentru că s-a lucrat, se modernizează”.

De asemenea, întrebat dacă la iarnă bucureștenii vor avea căldură, administratorul special al RADET a explicat: ”Bineînțeles. Tocmai de aceea s-a început cu aceste lucrări pentru că au fost cele mai grele. Vorbim de un sistem care are 52 de ani. Trebuia înlocuit imediat după 1990. Abia acum s-a început. Nu putem face în câțiva ani ce alții nu au făcut în 30 de ani”.

Referitor la declarațiile ministrului Economiei, Virgil Popescu,potrivit cărora, luni instanţa ar putea declara falimentul RADET, Alexandru Burghiu a precizat: ”Cu tot respectul, dacă domnul ministru se antepronunță în fața unei hotărâri a unei instanțe, nu am nimic de comentat. Orice variantă este luată în calcul și suntem pregătiți pentru orice variantă. Furnizarea agentului termic nu se va opri pe raza Bucureștiului, indiferent de aceste probleme din punct de vedere juridic. Este un serviciu vital care va fi furnizat cu caracter continuu”.

