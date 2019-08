Rezultatele probelor ADN atestă faptul că rămăşiţele umane şi cenuşa găsită în casa lui Gheorghe Dincă aparţin Alexandrei. Anunţul a fost făcut de unchiul fetei, Alexandru Cumpănaşu.

"Ministrul Justiției l-a anunțat pe vărul meu de rezultat. Se confirmă. Vestea a ajuns la familie. ADN-ul Alexandrei e în acea cenușă. De aici încolo va începe răzbunarea pe care nu cred că și-o dorește niciunul din cei care mi-au omorât nepoata”.”, a spus Alexandru Cumpănașu.

