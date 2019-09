Adolescentă din Bacău, căutată de patru zile de polițiști: Fata a plecat de acasă după o ceartă cu mama ei (VIDEO)

Încă o familie îşi caută, cu disperare, fiica. Andreea Clara Chiru, o adolescentă de 14 ani din localitatea Buciumeni, judeţul Bacău, a dispărut joia trecută de acasă. Fata s-ar fi certat cu mama ei, după care a plecat, în toiul nopţii. Copila ar fi luat şi o sumă mare de bani din casă.

Mama adolescentei le-a povestit anchetatorilor că şi-a mustrat fiica din cauza unei fotografii postate de tânără pe o reţea de socializare. Apoi, i-a luat telefonul. Femeia susţine că, de atunci, nu şi-a mai văzut-o copila.

”Erau poze, oarecum, nu pentru vârsta ei, nici foarte indicente. Era cumva cu o țigară în gură, în fata unei oglinzi, în baie, cu o cămașă semidescheiata. Nu era pentru ea, cel puțin pentru copilul model pe care-l știam noi. I-am reproșat”, a declarat mama fetei, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

Femeia a sunat-o fără oprire, însă, telefonul tinerei este închis de patru zile. La un moment dat, adolescenta a fost văzută în autogara din Oneşti.

”Aveam o relație bună. Cel puțin eu așa credeam. Îmi spunea orice”, a mai spus mama adolescentei.

Femeia susţine că fiica ei nu a mai plecat niciodată de acasă şi nu înţelege ce s-a întâmplat acum. Se teme pentru viaţa copilei ei şi se roagă, neîntrerupt, să o găsească.

