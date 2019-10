COLECTIV | Supraviețuitor: Când am ieșit, prima ambulanță care intra pe poartă era să dea peste mine / O fată a fost lăsată să agonizeze o oră și jumătate cel puțin

Intervenția autorităților la clubul Colectiv poate fi numită, în cel mai bun caz, ”praf” și asta pentru că nimeni nu știa ce are de făcut, a susținut Adrian Albu, supraviețuitor al incendiului.

„Pompierii au venit acolo și n-au lăsat doctorii să vină să-i ajute. Pentru că n-au știut, nu le-a spus nimeni. Coordonatorul avea treabă să vorbească la telefon. De-aia eu am ajuns cu mașina particulară la spital. De-aia mulți au ajuns așa. Știți, toată lumea spune: a fost un șoc, nimeni nu avea cum să știe ce să facă. Oamenii care sunt plătiți și sunt într-o funcție, pentru asta sunt plătiți: ei să fie primii care au sângele rece să spună: ”tu faci asta”, ”tu faci asta”, ”tu faci asta”. Ca să nu se ajungă la oameni care nu sunt resuscitați, care pleacă pe jos la spital, care se dau jos din ambulanță și se urcă într-o mașină privată, cum a fost cazul meu, pentru că ambulanța stă. Intervenția care a fost făcută după evacuare în cel mai bun caz se poate numi „praf”. Pentru că nu s-a făcut o resuscitare, niciunul dintre răniții din seara aceea, care ulterior au murit, nu a primit o mască de oxigen, să le spună: ”ia și respiră, pentru că aerul pe care l-ai respirat până acum este infect și e plin de cianuri”. Pur și simplu am fost urcați în ambulanțe, am fost duși la spital și asta a fost. Asta nu e intervenție în caz de urgență, deși, teoretic, ei sunt pregătiți, pentru asta fac exerciții”, a declarat Adrian Albu, pentru Digi24.

„Eu când am ieșit, cred că prima ambulanță intra pe poartă. Era să dea peste mine”, își mai amintește el.

Adrian Albu a mai dezvăluit că în dosarul care este acum la tribunal este și lista celor care au fost declarați decedați în acea seară. Una dintre victime prezintă „activitate cardiacă” pe EKG-ul pe care îl avea pe piept. Era o fată. La IML, când s-a făcut raportul, s-a spus: „Nu prezintă urme de resuscitare”.

„Acel EKG este făcut la ora 23:57. Nu este nicio explicație. Fata aia a fost lăsată să agonizeze o oră și jumătate cel puțin. Se poate ca între victimele lăsate pe caldarâm să mai fi fost persoane în viață, care au fost lăsate acolo”, a spus Adrian Albu, la Digi24.

Sora lui Adrian, Elsa, a murit la trei săptămâni, din cauza infecțiilor. Verișoara sa, Mimi Voicu, a murit pe 1 noiembrie, din cauza arsurilor.