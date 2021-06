Adrian Gheorghe (CNAS): Căutăm o formulă care să rezolve neclaritățile privind eventualul transfer de paturi dinspre public spre privat. Măsura e de precauție. Infrastructura spitalicească publică rămâne baza (VIDEO)

Adrian Gheorghe, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a prezentat, vineri, mai multe detalii în legătură cu Ordonanța de Urgență adoptată joi de Guvern privind contribuţia personală pentru serviciile de spitalizare continuă oferite de privaţi.

​De la 1 iulie, românii care vor să se interneze într-un spital privat vor plăti doar o parte din costuri, iar statul va acoperi o parte din sumă. Altfel spus, pacientul va suporta diferența de preț dintre suma decontată de stat pentru acel serviciu medical și prețul perceput de privat.

Una dintre prevederi, cea legată de numărul de paturi transferabile de la stat la privat, a stârnit reacții aprinse, motiv pentru care a fost scoasă din OUG și acum se lucrează la o îmbunătățire a ei. Adrian Gheorghe a explicat cum s-a ajuns aici.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV.

