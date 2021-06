Adrian Gheorghe: Contribuţia personală pentru serviciile de spitalizare continuă oferite de privaţi intră în vigoare de la 1 iulie / Explicațiile președintelui CNAS

Adrian Gheorghe, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a anunțat, joi, că măsura contribuţiei personale pentru serviciile medicale oferite de furnizorii privaţi aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, respectiv pentru serviciile medicale de spitalizare continuă, cazuri acute, intră în vigoare de la 1 iulie. Măsura a fost inclusă într-o Ordonanță de Urgență adoptată azi de Guvern.

Furnizorul privat va trebui să ofere un defiz estimativ oricărui pacient asigurat care vine să se trateze. Acesta trebuie să detalieze ce sume acoperă Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate pentru rezolvarea cazului şi ce sume se percep în plus de către furnizorul privat.

Gheorghe a punctat că nu este vorba despre coplată, ci despre contribuţia personală, care reprezintă o diferenţă dintre tariful decontat din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate pentru rezolvarea unui caz şi tariful perceput de un furnizor privat de servicii medicale pentru rezolvarea aceluiaşi caz, precizează Agerpres.

Gheorghe (CNAS), despre contribuția personală pentru serviciile de spitalizare continuă oferite de privaţi

Adrian Gheorghe a explicat faptul că și acum o persoană asigurată se poate trata la privat, dacă privatul este în contract cu casele de asigurări de sănătate. Ceea ce nu e posibil acum este ca furnizorul privat să perceapă sume în plus faţă de ceea ce decontează Casa din Fondul Unic al Asigurărilor de Sănătate pentru rezolvarea cazurilor. Asta nu înseamnă că nu se percep pe căi legale alte sume de către furnizorul privat, dar există o neclaritate pe care au admis-o public inclusiv furnizorii privaţi, a expicat Gheorghe.

„Ce aduce nou măsura contribuţiei personale de la 1 iulie este transparenţă, mai exact, există un deviz estimativ care are un format standard pe care furnizorul privat va trebui să i-l ofere oricărui pacient asigurat care vine să se trateze şi să detalieze foarte clar cât acoperă Fondul pentru rezolvarea cazului şi ce sume se percep în plus de către furnizorul privat, în plus peste cât acoperă Fondul pentru rezolvarea cazului, detaliat pe categorii de cheltuieli, medicamente, materiale sanitare, hrană, resursa umană şi aşa mai departe, astfel încât asiguratul care ia în considerare să acceseze aceste servicii la furnizorul privat va avea o imagine completă înainte de a lua decizia dacă să ia această opţiune sau nu”, a explicat Adrian Gheorghe.

Şeful CNAS a adăugat că devizul va fi valabil cinci zile lucrătoare, „timp în care pacientul are timp să se gândească, să caute alte oferte şi să ia decizia, dacă doreşte să continue sau nu”.

„De câte ori devizul estimativ iniţial se modifică pe parcursul internării, deoarece pot apărea complicaţii, situaţii medicale neprevăzute şi aşa mai departe, pacientul sau aparţinătorul acestuia trebuie să-şi ofere de fiecare dată consimţământul scris, iar la final se oferă un decont care, din nou, prezintă detaliat cât a suportat Casa din Fond şi ce se percepe în plus de către furnizorul privat pentru acoperirea costului total, din nou, detaliat pe categorii de cheltuieli, un model identic cu cel al devizului estimativ”, a mai explicat Adrian Gheorghe.

