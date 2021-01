Adrian Gîtlan, director general adjunct Termoenergetica Bucureşti: Punctul termic aparține Spitalului Matei Balș. Acesta este administrat de către personalul spitalului (VIDEO)

Adrian Gîtlan, director general adjunct Termoenergetica Bucureşti, a declarat, vineri, în cadrul emisiunii „Bună, România”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că punctul termic aparține Spitalului Matei Balș, acesta fiind administrat de către personalul spitalului.

„Spitalul Matei Balș și Spitalul Colentina sunt alimentate din același punct termic, care aparține Spitalului Matei Balș, nu aparține Companiei Termoenergetice. Acest punct termic este administrat de către personalul de la Matei Balș. Lucratorii noștri verifică, oricum, în fiecare zi care este situația la aceste spitale. Aseară la orele 21:30, la ultima verificare, parametrii erau de 43 de grade pe încălzire, 50 de grade pe apă caldă”, a afirmat acesta.

Cât despre temperatura din salon, Adrian Gîtlan a spus că nu poate spune care era.

„Nu vă pot spune temperatura din salon. Așa cum am spus, noi nu administrăm nici măcar acel punct termic, dar apoi să intrăm în saloane. Dar, estimat la 43 de grade încălzire în punctul termic, probabil căldura în salon era undeva la 22 – 23 de grade”, a menționat el.

