Adrian Ionel a ajuns la DNA, pentru o confruntare cu denunțătorul său. Plasat sub control judiciar, directorul suspendat al Unifarm e cercetat pentru fapte de corupție (VIDEO)

Adrian Ionel, care a fost plasat sub control judiciar și suspendat din funcția de director general al Unifarm, a ajuns, marți, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pentru o confruntare cu denunțătorul său, în dosarul în care este cercetat pentru fapte de corupție, după ce ar fi pretins 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziţie de echipamente de protecţie, pe fondul pandemiei de coronavirus.

