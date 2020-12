Adrian Marinescu: Avem nevoie de o imunizare de minim 70%. Soluțiile pentru revenirea cât de cât la normalitate - Vaccinare, testare, măsuri de prevenție (VIDEO)

Campania de vaccinare ar putea însemna și revenirea la normalitate. Acest lucru nu se va face, însă, imediat, ci abia după ce trei sferturi din populație va fi imunizată. Până atunci, medicii ne recomandă să respectăm în continuare normele de protecție, informează B1 TV.

„Sigur că toate lucrurile vor merge nu peste noapte, ci într-un interval de timp și vorbim și despre vaccinare și despre măsurile de prevenție, care vor merge în paralele de testare. Toate aceste lucruri vor merge împreună”, a declarat Adrian Marinescu, medic la ”Matei Balș”, pentru B1 TV.

Cea mai importantă campanie de vaccinare din istorie este așteptată cu sufletul la gură de întreaga ţară. De succesul acestui demers va depinde modul în care se va desfășura viața noastră de acum incolo. Potrivit specialiștilor, din a doua jumătate a anului viitor am putea să vorbim despre o relaxare.

