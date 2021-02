Adrian Marinescu, despre redeschiderea școlilor: Indiferent câte măsuri ne-am lua, ele nu sunt niciodată suficiente / Fiecare școală ar trebui să își facă propria analiză / E greu de spus cât va mai dura pandemia (VIDEO)

Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Național „Matei Balș”, a explicat că avem nevoie de un proces de educație care să continue, mai ales având în vedere că e greu de spus cât va mai dura pandemia de COVID-19. „Poate va dura suficient de mult încât să se încurce foarte mult lucrurile dacă am ține școlile în variantă online”, a spus medicul, duminică seară, pe B1 TV, în contextul în care majoritatea copiilor din țară vor reveni la clase pentru cursuri cu prezență fizică, începând de luni, pe baza a trei scenarii de desfășurare a activităților didactice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.