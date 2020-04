Vârful epidemiei de coronavirus din România va fi atins „probabil” între Paște și începutul lunii mai, crede dr. Adrian Marinescu, medic la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș din Capitală”, care a comentat situația de la nivel național, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

„Lucrurile se întâmplă – oriunde dacă vă uitați în Europa, veți vedea că noi suntem dintre cei cărora ne merge relativ bine. Aceasta este logica lucrurilor. Atunci când ai un număr mare de persoane aflate în monitorizare, cum e acum în România, fie că sunt în carantină sau auto-izolare, întotdeauna trebuie să ne gândim că din rândul acelor persoane, care sunt oricum suspecți, se vor selecta în fiecare zi noi cazuri de îmbolnăviri. Adică aceasta este istoria naturală din păcate pentru COVID-19. E bine că în România, totuși, măsurile luate, poate că populația n-a fost prea îmbătrânite etc., lucrurile au stat într-o limită rezonabilă, prin comparație cu ce se întâmplă – nu vorbim despre Italia și Spania – în Marea Britanie, chiar și în Elveția. Sunt multe țări care stau mult mai rău decât noi. Calculele ne spun clar că, având acele persoane care sunt monitorizate într-un număr mare, cât timp ele sunt într-un număr atât de mare e clar că vom avea alte îmbolnăviri. Atunci, vârful epidemiologic va fi probabil undeva peste o lună de acum acolo, între Sărbătorile Pascale și 1 Mai, după logica de acum. Cu condiția să nu se întâmple niște lucruri care să schimbe acest scenariu”, a declarat dr. Adrian Marinescu.

Medicul consideră că există, totuși, „trei scenarii” care pot da calculele peste cap: „În timpul Sărbătorilor Pascale măsurile să nu mai fie la fel de stricte, adică să nu mai fie la fel de corect urmate, să vină mulți concetățeni din afara țării în această perioadă, și știm foarte bine că au început deja să vină, și punctul 3, să apară noi focare, cum a fost la Suceava, cum vorbim în Brașov sau Constanța. Aceste trei elemente ar putea să schimbe datele problemei în rău și să nu avem, așa cum ne dorim, undeva spre 1 Mai o scădere clară a numărului de îmbolnăviri”.

Întrebat despre situația necesarului de echipamente din sistemul sanitar românesc, dr. Adrian Marinescu a explicat: „Aceste echipamente nu numai că sunt necesare, sunt vitale. În mod clar că personalul medical trebuie să fie protejat. Vorbim de situația în care orice specialitate în momentul acesta, nu numai spitalele care tratează infecția cu COVID-19 – acum fiind o transmitere intracomunitară, orice pacient în momentul în care intră într-un spital are potențial de infectat. Atunci este clar că personalul medical în ansamblu trebuie să aibă un anumit grad de echipament. Sigur, diferă, una e spitalul dedicat COVID-19, dar și cei care nu sunt dedicați au nevoie de aceste echipamente, soluții de dezinfecție șamd. Având în vedere că în următoarele săptămâni numărul de îmbolnăviri clar va crește, adică înainte de a ne fi bine și a vorbi de încheierea coronavirusului, vom vorbi de o perioadă grea, cu număr mare de îmbolnăviri. Clar că o să trebuiască echipamente în permanență. Cu cât vin mai repede, cu atât mai bine, și aș lua în calcul nu numai spitalele mari, că poate în spitalele din București lucrurile merg bine în momentul acesta sau aproximativ bine, dar trebuie să ne gândim la nivelul întregii țări, și în zona rurală, și la medicii de familie. Toată lumea are nevoie de echipamente la un moment dat, pentru că toată lumea vine în contact cu pacienți care au COVID-19 sau care sunt suspecți”.

