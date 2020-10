Adrian Oros, despre pierderile înregistrate din cauza secetei: „Sunt afectați 91.600 de fermieri. Identificăm sume și soluții pentru ca acești fermieri să fie despăgubiți”

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a discutat, în cursul ședinței de Guvern de miercuri, 14 octombrie, despre pierderile înregistrate în agricultură de seceta din acest an.

Cu privire la plățile efectuate din fonduri europene, către diferitele categorii de beneficiari, dar și despre evaluarea și acordarea despăgubirilor pentru suprafețele și culturile afectate de secentă, ministrul Agriculturii a explicat:

„În data de 16 octombrie, Ministerul Agriculturii dă startul plăților în avans, atât pentru schemele de plăți directe, cât și pentru măsurile de dezvoltare rurală. Avem alocată suma de 1,94 miliarde euro, asigurată din bugetul Ministerului. Sunt 826.964 de beneficiari pentru o suprafață de 9,81 milioane de hectare. Pentru pagubele produse de secetă, la culturile din primăvară, comisiile de constatare și evaluare a pagubelor, au centralizat informațiile și avem rapoartele de sinteză. Sunt afectae 1,21 milioane hectare, dintre care peste 700.000 de hectare porumb. Sunt afectați 91.600 de fermieri. Identificăm sume și soluții pentru ca acești fermieri să fie despăgubiți. În această perioadă plătim scheme de compensare a pierderilor datorate evoluției pandemiei, aici utilizăm bani europeni, 150 de milioane de euro și 1,4 miliarde lei din bugetul națională, astfel am acoperit toată paleta din bugetul pentru agricultură și industria alimentară. Aceste proceduri se desfășoară în acestă perioadă și vor continua și în luna noimebrie”, a precizat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.