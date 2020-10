Adrian Oros, despre subvenţii: ”Mulţi fermieri lucrează ilegal suprafeţele altor proprietari, iar plata pentru arendă nu e la vedere”

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a declarat, joi, că mulţi fermieri lucrează ilegal suprafeţele altor proprietari de terenuri agricole, proprietari care încasează subvenţiile agricole, iar plata pentru arendă nu este trecută la vedere în contractele de arendă.

”Sunt două soluţii (pentru completarea bazelor de date privind producţia agricolă, n.r.). Cea care trebuia să vină din mediul asociativ, sau cea impusă, încât Ministerul să vină şi să spună (proprietarilor de teren agricol, n.r.) : 'Eşti beneficiar de subvenţie? Nu-ţi dau subvenţia decât dacă îmi demonstrezi că tu lucrezi pământul'. Ştim cu toţii ce povestim: astăzi foarte multă lume care depune cererea unică la (APIA, n.r.) este proprietar, iar cei care lucrează pământul sunt alţii, iar de multe ori nu există un contract de arendă corect, prin care proprietarul să încaseze o arendă rezonabilă, iar cel care lucrează terenul să poată să încaseze subvenţia şi să poată să-şi descarce toate cheltuielile pe toată suprafaţa”, a afirmat Adrian Oros, în cadrul unei întâlniri la care au participat mai mulţi fermieri români, transmite Agerpres.

Adrian Oros: Prin această practică fermierii cheltuie mulţi bani care nu pot fi justificaţi în actele contabile

Ministrul Agriculturii a mai precizat că prin această practică fermierii cheltuie mulţi bani care nu pot fi justificaţi în actele contabile.

”Mulţi fermieri lucrează şi suprafeţele altora, care depun cererile unice de plată, şi pe lângă faptul că le plătesc o arendă nu la vedere, sunt obligaţi să lucreze şi ilegal, pentru că ei cheltuie mult mai mult şi pe acele suprafeţe, dar nu le pot prinde în contabilitate. Sunt lucruri delicate, dar care trebuie spuse. Eu spun lucrurile aşa cum le cred, nu spun numai lucrurile care dau bine, pentru că sunt lucruri corecte şi dacă le tot ascundem sub preş n-o să rezolvăm nimic, peste 7 ani o să vină alt ministru aici şi veţi constata că sunt aceleaşi probleme. Sunt două-trei probleme grave, care trebuie scoase de sub preş, rezolvate, iar celelalte mărunte vin după ele”, a spus oficialul.