Adrian Oros: O să gândim o schemă de ajutorare a fermierilor pe care o s-o fundamentăm exact pe nevoile noastre de relansare a industriei îngrășămintelor și a fertilizanților (VIDEO)

În contextul în care majoritatea îngrășămintelor agricole vin din import, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat pentru B1 TV în cadrul emisiunii „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire, că se poate gândi o schemă care să vină în ajutorul fermierilor care cheltuie excesiv de mult pe aceste îngrășăminte și nu numai. Chiar dacă avem producții foarte bune la nivel național, România exportă în mare măsură materie primă și importă produse procesate, potrivit ministrului Agriculturii. În ceea ce privește acțiuni de sprijin pentru agricultori în legătură cu procurarea îngrășămintelor, Adrian Oros a declarat că „ne vom gândi la o asemenea schemă”.

Adrian Oros, ministrul Agriculturii, despre scheme de ajutorare a fermierilor

În medie, un fermier, pentru a însămânța un hectar de cultură, are nevoie de 1000 de euro, iar o mare parte din această sumă o reprezintă îngrășămintele agricole. În acest context, Adrian Oros a declarat pentru postul B1 TV că există posibilitatea realizării unei scheme de ajutor pentru agricultori pentru ca aceștia să poată achiziționa îngrășăminte la prețuri mai bune.

„Da, cu siguranță se poate gândi o asemenea schemă, mai ales că sunt scheme de sprijin pentru agricultori și pentru alte inputuri există schemă de sprijin pentru acciza la motorină atât în agricultură, cât și în acvacultură. Există și alte tipuri. De-a lungul timpului au existat și pot să mai existe și alte mecanisme de sprijin pentru procurarea inputurilor. Chiar în această perioadă, ne gândim să facem o schemă de sprijin pentru cei care vor să își procure echipamente de udat pentru că se pare că și în următorii ani seceta va fi prezentă și atunci în paralel cu reabilitarea foarte rapidă a vechii structurii de irigații trebuie să ajutăm fermierii șă își cumpere și echipamente de udat”, a declarat ministrul Agriculturii.

Adrian Oros a mai precizat că nu știe cât reprezintă ponderea îngrășămintelor în prețul total pentru realizarea unei producții agricole, dar „ar fi interesant de gândit o asemenea schemă de sprijin”.

„Nu știu exact cât este ponderea îngrășemintelor în prețul total de cost pentru că acolo intră și lucrările agricole și semințele de bună calitate și pesticidele, care apoi se folosesc tratamentele respective. Sigur, în funcție de tipul de cultură poate să difere acest procent. Și atunci, cu siguranță, ar fi interesant de gândit o asemenea schemă de sprijin și pentru procurarea de fertilizanți”, a mai adăugat Adrian Oros.

Adrian Oros promite începerea unor demersuri pentru ajutorarea agricultorilor în ceea ce privește îngrășămintele

Întrebat dacă există posibilitatea realizării unui sistem de ajutorare a fermierilor în ideea de a le oferi acestora cupoane pe care să le folosească pentru a cumpăra îngrășăminte din producție internă cu un anumit discount, Adrian Oros a promis că va lua în considerare această ideea și că vor începe demersurile în acest sens.

„O să gândim o asemenea schemă, o s-o notificăm la Comisie, o s-o fundamentăm exact pe nevoile noastre de relansare a industriei îngrășămintelor și a fertilizanților și de nevoia pe care agricultorul român o are pentru aceste produse, pentru aceste inputuri și vom încerca notificarea la Comisie pentru că este orice ajutor de stat trebuie notificat la Comisie. Dacă îl fundamentăm bine, să sperăm că vom obține și aprobarea Comisiei pentru a utiliza acest ajutor de stat”, a afirmat acesta.

Ministrul Agrigulturi, Adrian Oros, despre exportarea materiei prime

Ministrul Agrigulturi, Adrian Oros, a mai declarat pentru B1 TV că materia primă nu trebuie exportată și că „deficitul balanței comerciale” este de 1,2 miliarde de euro. De asemenea, acesta a mai susținut că nu doar producția primară trebuie susținută.

„Discuția legată de prețul la care producem și la competitivitate este mult mai vastă pentru că este, sigur, foarte important să producem materie primă la prețuri foarte competitive, dar trebuie să avem grijă ca pe viitor să nu exportăm această materie primă, care de multe ori poartă subvenții, poartă scheme de sprijin. Practic, noi dacă exportăm materie primă, exportăm subvenții și exportăm bani de la bugetul național. Dacă nu suntem atenți și ajungem ca și cum am ajuns în anul acesta, ca după cinci ani de evoluție să avem un deficit al balanței comerciale de 1,2 miliarde de euro. Deci, trebuie să ne axăm și pe celelalte segmente ale lanțului și pe depozitare, pe procesare, pe prelucrare și pe comercializarea produselor care se produc în România, în primul rând și sigur, pe vânzarea lor la niște prețuri competitive în afară. Trebuie să fim atenți la toate aceste componente, chiar dacă am fi tentați în prima fază să susținem doar producția primară. Dacă facem o analiză la nivelul întregii economii și întregii agriculturi, trebuie să observăm că trebuie să susținem și să fim atenți cum reglăm toate celelalte segmente în așa fel încât toată economia națională să aibă de câștigat și să evităm să mai exportăm aceste subvenții și acești bani de la buget care vin sub scheme de sprijin”, mai declarat acesta.

Din nefericire, s-a ajuns în situația în care România exportă materie primă și importă produse procesate chiar dacă are producții bune. De asemenea, ne așteaptă doi ani de tranziție în ceea ce privește programul național strategic pentru agricultură.

„Foarte multe dintre politicile publice s-au bazat pe a susține anumite producții. Asta este foarte bine, dar statul român, cei care au făcut politicile agricole în ultima perioadă, sigur, în colaborare cu actorii de pe scenă. Cei din agricultură și industria alimentară nu au fost atenți ca să nu se ajungă în situația aceasta paradoxală în care, deși avem producții foarte bune pentru că agricultorii din România știu deja să facă producții foarte bune și ca și cantitate, și ca și calitate, exportăm în mare măsură materie primă și importăm produse procesate. De aceea, în paralel cu susținerea acestor producții primare, noi trebuie ca pe viitor și începând din anul acesta să sprijinim masiv această zonă de depozitare, de procesare și sunt soluții pentru că măsurile de sprijin pe care le vom adopta în perioada aceasta de tranziție pentru că din nefericire din cauza pandemiei vor fi doi ani de tranziție în ceea ce privește programul național strategic pentru agricultură, deci în 2021 și în 2022 vom finanța consistent acele măsuri care au fost accesate și care sunt benefice și care se referă, în primul rând, la procesare, la depozitare și la asociere pentru că avem un număr foarte mare de fermieri care produc și care nu reușesc să își vândă mărfurile pentru că nu sunt asociați și își procură inputuri la niște prețuri total dezavantajoase”, a adăugat ministrul Agriculturii.