Adrian Oros: Peste 2 miliarde de euro bani europeni pentru agricultură, primiți de România în 2020

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat vineri că România a atras, în 2020, fonduri europene pentru agricultură de peste două miliarde de euro, bani care iniţial au fost acordaţi din bugetul de stat, urmând să fie rambursaţi la începutul anului viitor de Comisia Europeană.

Adrian Oros: Peste 2 miliarde de euro pentru agricultura românească

„În acest an, în ţară au intrat peste două miliarde de euro bani europeni atraşi de structurile din subordinea Ministerului Agriculturii, bani care în prima fază sunt cheltuiţi de stat şi apoi banii sunt rambursaţi’, a precizat ministrul, arătând că avansurile sunt plătite până pe 30 noiembrie, iar restul după 1 decembrie, din bani de la bugetul de stat, iar la începutul anului viitor această sumă este rambursată, de regulă pe 5 – 6 ianuarie.

„A fost un an dificil. Peste problemele organizatorice legate de pandemie şi de distanţarea socială, de restricţiile sociale, am încercat prin cele două agenţii să continuăm activitatea, să facilităm dialogul, astfel încât fermierii să nu fie afectaţi. A fost o provocare instituţională în acest an mai special”, a arătat Oros.

Potrivit ministrului, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit până acum 656 de milioane de euro, cea mai mare sumă plătită în ultimii ani, depăşind ţinta de 550 milioane de euro.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat începând de vineri, de la ora 0:00, suma de 135,4 milioane de euro pentru un număr de 30.005 fermieri, în cadrul schemelor de plăţi directe aferente anului 2020 şi al măsurilor de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale.

Adrian Oros, despre pierderile înregistrate din cauza secetei

Horoscop MARIANA COJOCARU pentru săptămâna 11- 17 octombrie. ZODIILE care vor avea de SUFERIT. IATĂ ce le așteaptă

„În data de 16 octombrie, Ministerul Agriculturii dă startul plăților în avans, atât pentru schemele de plăți directe, cât și pentru măsurile de dezvoltare rurală. Avem alocată suma de 1,94 miliarde euro, asigurată din bugetul Ministerului. Sunt 826.964 de beneficiari pentru o suprafață de 9,81 milioane de hectare. Pentru pagubele produse de secetă, la culturile din primăvară, comisiile de constatare și evaluare a pagubelor, au centralizat informațiile și avem rapoartele de sinteză. Sunt afectae 1,21 milioane hectare, dintre care peste 700.000 de hectare porumb. Sunt afectați 91.600 de fermieri. Identificăm sume și soluții pentru ca acești fermieri să fie despăgubiți. În această perioadă plătim scheme de compensare a pierderilor datorate evoluției pandemiei, aici utilizăm bani europeni, 150 de milioane de euro și 1,4 miliarde lei din bugetul națională, astfel am acoperit toată paleta din bugetul pentru agricultură și industria alimentară. Aceste proceduri se desfășoară în acestă perioadă și vor continua și în luna noimebrie”, a precizat Ministrul Agriculturii despre pierderile înregistrate în agricultură de seceta din acest an.