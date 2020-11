Adrian Păduraru, după decesul actriței Draga Olteanu Matei: Îmi vine să plâng și nu pot. Se mai pierde ceva din visurile noastre de adolescență / Marii artiști români parcă merită ceva mai mult în timpul vieții (VIDEO)

Adrian Păduraru spune despre Draga Olteanu Matei că este „probabil cea mai spectaculoasă Chiriță pe care a avut-o filmul românesc”. În direct pe B1 TV, el și-a exprimat regretul față de decesul uriașei actrițe, context în care a atras atenția că „marii artiști români, personalitățile din toate domeniile parcă merită ceva mai mult în timpul vieții”.

