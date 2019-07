Situaţie inedită în presă din România! Mediafax, agenţie de presă patronată de mogulul Adrian Sârbu, a ameninţat, într-o notificare, jurnaliştii Răzvan Zamfir şi Radu Buzăianu cu puşcăria şi a cerut despăgubiri pentru că în emisiunea "Bună, România" de pe B1TV au difuzat un fragment dintr-un interviu oferit de ministrul George Ciamba pentru Mediafax şi Gândul.

Mai exact, în notificarea transmisă de Mediafax se invocă legea drepturilor de autor, deşi difuzarea materialul s-a făcut cu precizarea sursei, şi se transmite celor doi realizatori ai emisiunii că riscă între 6 luni şi 3 ani de închisoare pentru că au difuzat 8 minute de interviu.

Rolul transmiterii acestui material a fost de a arătat cum se descurcă ministrul delegat pentru Afaceri Europene când este în faţa unui "moderator ajutător", care pune întrebări în care i se sugerează deja un răspuns, faţă de un interviu acordat în urmă cu câteva luni la Europa FM când George Ciamba a avut reale probleme şi nu a putut să ofere răspunsuri clare şi pe subiect la întrebările primite, au arătat chiar realizatorii emisiunii.

Şi dacă ministrul nu s-a supărat pentru că a fost ironizat în emisiune, în schimb Mediafax s-a supărat şi a trimis o notificare ameninţătoare în care se cer despăgubiri şi se ameninţă cu închisoare.

