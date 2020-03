Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” a precizat că pe raza municipiului București și a județului Ilfov au fost înregistrate 188 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

Dintre acestea, 24 provin din Sectorul 1 al Capitalei, 116 din Sectorul 2, 6 din Sectorul 3, 11 din Sectorul 4, 3 din Sectorul 5, 14 din Sectorul 6, iar lista este completată de cele 14 cazuri din județul Ilfov.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.