Adrian Streinu Cercel , directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că vor fi testate 10.514 persoane din București, de toate categoriile de vârstă.

Astfel, echipele mobile de testare ale Institutului de Boli Infectioase Matei Bals vor testa eșantioane reprezentative pentru populația orașului, a anunțat doctorul. Medicii nu vor intra în casele oamenilor, ci prin președintele Asociației de Proprietari, cetățenii vor fi chemați în fața blocului unde vor completa mai multe chestionare și li se va face testul.

Rezultatele sunt gata în 20 de minute.

'Ce vrem noi să face, practic, să spune ce spune toată lumea: nu trebuie să lăsăm oamenii să se îmbolnăvească, iar ca să nu se îmbolnăvească, noi trebuie să știm pe unde circulă virusul în momentul de față și mai mult decât ataât să știm pe unde a circulat', a spus Cercel.

Testarea se va face pe persoane de toate categoriile de vârstă.

Adrian Streinu Cercel a precizat că oamenii au opțiunea de a refuza testarea.

'Testăm populația generală, să știm dacă acea populație este sănătoasă sau dacă este infectată în momentul de față sau dacă a trecut prin infectarea cu acest virus.

80% dintre infectați fac forme ușoare de boală, care se consumă la domiciliu, dar consumându-se la domiciliu înseamnă că și infectează și pe cei din jurul zonei respective', a mai precizat Cercel.

