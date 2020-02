Adrian Streinu-Cercel: Căldura nu limitează automat circulația coronavirusului (VIDEO)

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institului Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș, a explicat că venirea sezonului cald nu înseamnă automat că numărul cazurilor de infecție cu coronavirus se va reduce semnificativ.

„S-a mai ridicat problema că o să vină căldura și o să se limiteze circulația acestui virus. Vă anunț cu regret că e destul de card afara, și acest lucru nu împiedică ca acest virus să facă ceea ce face în Italia. Deci nu trebuie să ne culcăm pe o ureche că o să vină căldură și măsurile care sunt luate în calcul în momentul de față și puse pe foaie, după părerea mea, trebuie aplicate cu foarte mare strictețe. Aici, dumneavoastră reprezentanți o forță, care ne puteți ajuta în combaterea transmiterii acestui virus pe teritoriul României. Cred că toți vrem același lucru, să nu vedem infecții cu coronavirus în România”, a declarat Adrian Streinu-Cercel, în declarația de presă de la sediul MAI, unde actorii din sector au prezentat cel mai recent set de măsuri pentru prevenirea unei eventuale epidemii de coronavirus.

El a explicat că, „într-adevăr, noi știm că aceste virusuri sunt virusuri care atacă persoanele în vârstă. Vă mai dau un exemplu de astfel de virus. Se cheamă West Nile, care atacă tot persoanele în vârstă și care este luat prin mușcătura de țânțar. Nu este nimic nemaipomenit. Cunoaștem istoria acestor virusuri, cunoaștem faptul că aceste virusuri sunt preluate de la animale și au fost transferate la om, dar la om înregistrează anumite particularități”.

