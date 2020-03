Profesorul Adrian Streinu Cercel, directorului Institutului ”Matei Balș”, susține că, în privința infecțiilor cu coronavirus, situația din România ”nu arată foarte rău, dar nu arată nici foarte bine”.

„Tabloul nu arată foarte rău, dar nu arată nici foarte bine, în sensul că deja putem vorbi de transmitere pe teritoriul României. Avem primul caz de transmitere certă pe teritoriul României. Ținând cont, însă, de faptul că persoanele respective erau în izolare la domiciliu, speranța noastră este ca acel focar să se limiteze la numărul de persoane respective și să putem să limităm răspândirea virusului în continuare. Orice este posibil în acest moment”, a explicat Streinu-Cercel, în cadrul Știrilor B1 TV.

Referitor la încercarea autorităților de a identifica toate persoanele care au intrat în contact cu cei contaminați, Adrian Streinu Cercel a precizat: ”Este o goană pentru epidemiologii noștri pentru că ei trebuie să facă anchetele epidemiologice și să stabilească tipul de contact și nivelul de contact, pentru că sunt întâlniri care nu au risc să transmită și sunt alt tip de întâlniri care au risc să transmită. Atunci, testele se fac la cei care sunt potențiali primitori și potențiali donatori de virus către populație. Lucrul nu este ușor, este cât se poate de dificil, mai ales că personalul, din punctul de vedere al numărului de epidemiologi pe teritoriul României este mic, ca atare lucrăm cu forțe reduse”.

”80% dintre infecțiile date de aceste virusuri sunt infecții subclinice, nu dau niciun fel de simptom, persoana respectivă nu știe că este contaminată cu acest virus, dar sunt persoane care pot să transmită virusul și de aici, escaladarea numărului de cazuri”, a mai declarat Adrian Streinu Cercel.

Pe teritoriul României au fost confirmate, până acum, șase cazuri de infectare cu COVID-19. Cel mai recent este cel al unui bărbat de 71 de ani, din Suceava, care s-a întors din Lombardia în data de 28 februarie și se afla în autoizolare.

”În data de 2 martie 2020, bărbatul s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția de boli infecțioase cu febră și frison unde a rămas internat. Pacientului i s-au recoltat probe, inclusiv pentru testul pentru noul coronavirus, al cărui rezultat a ieșit pozitiv”, au transmis autoritățile.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.