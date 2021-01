Adrian Streinu Cercel, despre noua variantă de COVID-19: "Dacă se confirmă prezența acestei mutații pe teritoriul României va trebui să accelerăm campania de vaccinare"

Nu se știe încă sigur dacă în România a ajuns noua tulpină de coronavirus care a pus pe jar autoritățile din Marea Britanie, însă la Institutul Matei Balș se fac analize amănunțite, având în vedere că există o tulpină care pune o serie de semne de întrebare, a declarat Adrian Streinu Cercel pentru B1 TV, în emisiunea moderat[ de Tudor Barbu, “Se întâmplă acum”.

“În momentul de față avem o echipă cât se poate de ambițioasă, astfel încât, să vedem în ce măsură circulația virusului începe să pună probleme din punctul de vedere al structurii sale. Lând modelul colegilor din Marea Britanie , care au văzut că la nivelul structurii pot să apară tot felul de probleme, ne-am gândit că trebuie să facem acest lucru și să vedem dacă, doamne ferește, poate să apară și la noi așa ceva.

În momentul de față este o tulpină care pune o serie de semne de întrebare. Începând cu ziua de mâine vom trece la niște teste amănunțite astfel încât să vedem în ce măsură vorbim despr eo moleculă, de o proteină nouă din punctul acesta de vedere sau vorbim despre cea veche aflată în circulație”, a precizat Adrian Streinu Cercel.

Acesta a preciat că Institutul Matei Balș are aparatura necesară pentru a detecta noua tulpină de COVID-19:

“Noi ne-am pregătit de ani de zile. Noi nu ne-am pregătir ieri sau alaltăieri. Încă din 2006 am aplicat la o serie de proiecte europene și am construit un bloc de laboratoare în care avem tot ce ne trebuie la nivel internațional”.

Acesta a mai precizat că vaccinul împotriva COVID-19 este eficient și pentru noua tulpină, iar dacă prezența ei se confirmă în România, atunci campania de vaccinare se va accelera:

„În momentul de față avem datele colegilor din Marea Britanie care spun cât se poate de clar că nu încurcă cu nimic asupra eficacității vaccinului. Asta este prima veste deosebit de importantă. Dacă se confirmă prezența acestei mutații pe teritoriul României va trebui să accelerăm campania de vaccinare. Pe măsură ce accelerăm campania de vaccinare acest virus nu mai capătă proprietăți de a se muta de la o persoană la alta. Cel puțin două de astfel mici mutații apar în fiecare lună. Asta ne face să fim foarte atenți cu astfel de tulpini”, a declarat Adrian Streinu Cercel.

Senatorul PSD a precizat că nu poate să spună în acest moment dacă populația ar trebui să se teamă de noua tulpină. Cât de periculoasă este ea se va afla abia la sfârșitul acestei săptămâni:

"În momentul de față nu pot să spun acest lucru. Pe măsură ce datele se vor aduna vom vedea înc e măsură acest virus poate să afecteze mai mult sau deloc. Orice virus care capătă o mutație are două posibilități: să iasă din circulație, pentru că mutația nu este viabilă și a doua posibilitate să se transmită către populație. Noi vom ști acest lucru la sfârșitul acestei săptămâni"

